Choáng với những cách cầu may, kiêng kỵ đủ thứ của thí sinh trước mỗi kỳ thi

Thí sinh cầu may, kiêng kỵ trước kỳ thi

Hàng năm, trước mỗi mùa thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp hay bước vào một sự kiện trọng đại nào đó, các thí sinh thường mong cầu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thành công bằng cách thắp hương cho gia tiên. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, những ngày này có rất đông sĩ tử đến cầu may. Một thí sinh cho hay, mặc dù nhà cách 50km nhưng em vẫn vượt quãng đường xa từ nhà đến đây. Trước khi đi, em không quên ghi các thông tin cá nhân của mình vào tờ văn khấn cùng với đó là tấm thiệp của thầy giáo chúc bình tĩnh, tự tin, chiến thắng và đỗ nguyện vọng 1.

Để khấn được chuẩn nhất, nhiều gia đình lấy điện thoại ra để đọc các bài văn khấn. Các đồ lễ như hoa quả, bánh kẹo, vàng mã, giấy bút,... để mang tới đây cúng bái. Trước khi ra về có sĩ tử trèo qua lan can sờ đầu rùa lấy may.



Có em cố với sờ đầu rùa. Ảnh: Gia Khiêm

Ở Quảng Bình năm nay lại xuất hiện tình trạng phụ huynh rải tiền lẻ trước cổng Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp "cầu" con thi đỗ. Cụ thể, một số phụ huynh đã trùm đầu tới cổng trường rải cả lốc tiền lẻ rồi khấn lạy cầu con cái trúng tuyển trường chuyên. Sau khi rải tiền lẻ trước cổng trường này, một số tiếp tục rải tiền lẻ ra ngoài đường, bỏ vào gốc cây rồi chắp tay khấn lạy.

Nhận được phản ánh, đoàn viên tình nguyện của tỉnh đoàn Quảng Bình đã có mặt từ sớm và thu dọn loạt tiền lẻ này. Được biết, số tiền lẻ rải ra đường là loại tiền giấy có mệnh giá 1.000 đồng.

Những tờ tiền lẻ bị một số phụ huynh rải trước cổng Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Ảnh: Trần Anh

Không chỉ cầy may, thí sinh còn áp dụng đủ các hình thức kiêng kỵ mong sao kỳ thi có kết quả tốt nhất.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, em Lê Tuấn Minh, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: "Em cho rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành nên mình cứ phải kiêng kỵ thật tốt. Em lên mạng tham khảo và thấy có rất nhiều thứ phải kiêng. Ví dụ như không được ăn xôi lạc, chè đậu đen, chuối, trứng vịt lộn, thịt chó, thịt vịt... nên em bảo mẹ ngày nào cũng ăn thêm các món như xôi gấc, xôi đỗ, dưa hấu... Cứ màu sắc đỏ rực rỡ là thấy may mắn rồi.

Em còn thấy mọi người nói không được gội đầu, cắt tóc trước kỳ thi, em cũng tránh gặp những con số 13 vì chúng là con số xui rủi".

Còn em Nguyễn Minh Anh, học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục, Hà Nội tiết lộ những "chiêu" sẽ áp dụng trong ngày thi: "Ngày nào em cũng bước xuống giường bằng chân phải vì em nghe câu "trai bên trái, gái bên phải" sẽ gặp may mắn...".

Chuyên gia nói gì?

Trước cảnh cầu may con thi đỗ bằng cách rải tiền lẻ, lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Bình thông tin, thi đỗ vào trường chuyên và THPT là do sức học của các thí sinh, học tốt thì cơ hội đậu cao, xưa nay chưa có ai cầu cúng mà đỗ đạt cả.

Nói về vấn đề cầu may, kiêng kỵ trong mùa thi, trao đổi PV báo Dân Việt, nhà tham vấn tâm lý Trần Thị Huyền Trang cho rằng: "Việc nhiều học sinh, phụ huynh có những cách cầu may khác nhau như đến các đền chùa, rải tiền ở trường mình muốn vào, kiêng ăn những món ăn được coi là xui xẻo hay ăn các món được cho là đem lại may mắn... thực ra hết sức bình thường. Tôi tin rằng không chỉ ở một đất nước Á Đông như Việt Nam mà ở các nền văn hóa khác nhau, những điều "mê tín", "kiêng kỵ" hoặc các nghi lễ vẫn đang tồn tại.

Nhà tham vấn tâm lý Trần Thị Huyền Trang cho biết: "Các hành động cầu may cũng nên có chừng mực, không gây ảnh hưởng đến người khác hoặc môi trường chung".

Cần hiểu rằng, đứng trước những sự kiện quan trọng, người ta có xu hướng lo lắng, căng thẳng và việc cầu cúng cũng như thực hiện các hành động mê tín có thể là liệu pháp đánh lạc hướng, giúp bản thân phụ huynh và thí sinh cảm thấy an tâm hơn. Điều này cũng giống như việc người ta dùng giả dược trong một số thí nghiệm khoa học...

Tuy nhiên, phụ huynh cũng cần lưu ý, việc ép buộc con ăn/không ăn một số món vì niềm tin của mình có thể sẽ tạo căng thẳng, khiến các sĩ tử ức chế. Có lẽ cần trao đổi trước với con về việc tại sao họ tin rằng điều đó có thể giúp con thi tốt hơn và thống nhất về niềm tin.

Mặt khác, các hành động cầu may cũng nên có chừng mực, không gây ảnh hưởng đến người khác hoặc môi trường chung, ví dụ chuyện rải tiền trước cổng trường mong muốn con thi đỗ chẳng hạn, có phần nào phản cảm.

Phụ huynh có thể hỗ trợ con trước kỳ thi quan trọng bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ giúp con quản lý thời gian, tạo lịch học hợp lý và quan trọng nhất là duy trì sức khỏe tốt. Hãy đảm bảo con có chế độ ăn uống cân bằng, có tập thể dục và ngủ đủ giấc. Việc học ôn liên tục trong nhiều giờ có thể gây thêm căng thẳng và kiệt sức. Các sĩ tử nên tránh việc ôn bài quá khuya để đảm bảo tinh thần tỉnh táo và hiệu suất học tập tốt. Sức khỏe tốt sẽ giúp các thí sinh tự tin hơn và giảm căng thẳng tâm lý".