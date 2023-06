Choáng với số người lao động bị Trí tuệ nhân tạo "cướp" việc làm

Theo dữ liệu từ Challenger, các nhà tuyển dụng có trụ sở tại Mỹ đã công bố hơn 80.000 thông báo sa thải trong tháng 5 - tăng 20% so với tháng trước đó và gần gấp bốn lần mức của cùng tháng năm ngoái. Trong đó, có 3.900 lần cắt giảm do được thay thế bằng AI, tương đương khoảng 5% tổng số việc làm bị mất. Đây là nguyên nhân gây ra tình trạng mất việc làm cao thứ bảy trong tháng 5 do các nhà tuyển dụng trích dẫn.

AI đang từng bước thay thế người lao động. Ảnh: Internet

Báo cáo từ Bloomberg cho thấy thay vì thuê nhân sự, các doanh nghiệp bắt đầu áp dụng công nghệ AI tiên tiến để tự động hóa một loạt nhiệm vụ — bao gồm cả công việc sáng tạo, chẳng hạn như viết lách, cũng như công việc hành chính và văn thư. Ngành công nghiệp AI dự kiến sẽ tăng lên hơn 1 nghìn tỷ USD nhờ những tiến bộ công nghệ lớn với sự ra mắt bot ChatGPT của OpenAI.

Trong tuần qua, tờ Washington Post cho biết hai người viết quảng cáo đã mất việc do khách hàng quyết định sử dụng ChatGPT để thay thế với mức giá rẻ hơn.

Đầu năm nay, một đường dây trợ giúp về rối loạn ăn uống đã sử dụng chatbot để thay thế nhân viên chăm sóc khách hàng trực tuyến. Tuy nhiên, chatbot này lại đưa ra lời khuyên không chính xác về chế độ ăn uống, khiến hệ thống phải gỡ chatbot và thuê lại nhân viên.

Vào tháng 3, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs dự đoán rằng nếu được phát triển đến một mức độ nhất định, AI có thể thay thế 300 triệu công việc trên toàn cầu và ảnh hưởng đến gần 20% số việc làm – đặc biệt là ngành tự động hóa, các công việc văn phòng chẳng hạn như hành chính, luật.

AI cũng ảnh hưởng đến ngành truyền hình cũng như văn học, nội dung. Các nhà văn yêu cầu được trả lương cao hơn với điều kiện không sử dụng AI để sản xuất nội dung giải trí bằng văn bản.

Tuy nhiên, giống như việc công nghệ trước đây đã thay thế con người, các nhà phân tích lưu ý rằng AI cũng có thể tạo ra việc làm mới và ngành công nghiệp đang phát triển chỉ mới bắt đầu.

Ben Emons, hiệu trưởng tại NewEdge Wealth, cho biết: "AI sáng tạo dự kiến sẽ trở thành công cụ tạo việc làm khổng lồ, do hị trường AI trị giá 1,3 nghìn tỷ USD sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng và chi tiêu quảng cáo cho ngành công nghệ".