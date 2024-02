Mới đây, Á hậu Hoàng My gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh cô mặc trang phục rộng che khéo vòng hai. Đi kèm với loạt ảnh này, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 tiết lộ: "Thật lâu quá không xuất hiện ở chỗ đông người và đi trên đôi giày cao gót. Nhưng sự kiện vừa rồi đặc biệt quá nên mình không thể bỏ lỡ".

Chia sẻ với truyền thông, Á hậu Hoàng My thừa nhận cô đang mang thai con ở giai đoạn cuối thai kỳ. Ngoài việc tiết lộ chuyện đang mang thai ở tuổi ngoài 30, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 khiến cộng đồng yêu nhan sắc tò mò khi đăng tải bức ảnh tình tứ bên bạn trai giấu mặt.

Ngay sau khi Á hậu Hoàng My công khai "nửa kia" giấu mặt đã nhận được nhiều lời chúc từ Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Võ Hoàng Yến, Á hậu Mâu Thủy và người hâm mộ: "Chúc mừng hạnh phúc anh chị!"; "Vậy là chị Hoàng My có chồng rồi sao?"; "Niềm vui nhân đôi khi bạn có gia đình nhỏ"; "Chúc mừng bạn My nhé!"...

Á hậu Hoàng My bất ngờ hé lộ mang thai với bạn trai giấu mặt. (Ảnh: FBNV)

Chồng Á hậu Hoàng My là ai?

Trước đó, Á hậu Hoàng My vốn là một trong những mỹ nhân Việt khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Đây cũng là lần hiếm hoi cô công khai hình ảnh chồng tương lai. Theo người đẹp sinh năm 1988 tiết lộ, "nửa kia" của mình là Việt kiều. Hiện tại, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 chưa sẵn sàng để lộ dung mạo và thông tin cụ thể về bạn trai.

Á hậu Hoàng My hiếm hoi công khai hình ảnh bạn trai. (Ảnh: FBNV)

Hoàng My (sinh năm 1988) giành giải Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô từng là đại diện của Việt Nam "chinh chiến" tại Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012 nhưng chưa thể chinh phục được vương miện danh của hai đấu trường sắc đẹp này.

Trở về từ cuộc thi, Á hậu Hoàng My tích cực tham gia hoạt động showbiz và từng nhiều lần ngồi ghế ban giám khảo các cuộc thi sắc đẹp trong nước. Cô có đam mê làm phim, từng tốt nghiệp New York Film Academy tại Mỹ và có gần 3 năm sinh sống, làm việc về lĩnh vực này ở Israel.

Trước khi công khai đăng tải hình ảnh bên bạn trai giấu mặt, Á hậu Hoàng My từng chia sẻ: "Tôi từng trải qua cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, vì mất đi kết nối. Vậy nên, tôi chọn sự bình yên này và hạnh phúc với nó. Sự cô đơn làm tôi yên tĩnh và có nhiều thời gian chiêm nghiệm, sáng tạo".