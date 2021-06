Chốt đơn tài khoản ngân hàng số đẹp "ầm ầm" nhờ “vũ khí mới” của thị trường tỷ USD

Hiện nay, livestream bán hàng hiện chưa chiếm đến 1% tổng dung lượng của tổng thị trường thương mại điện tử giá trị tỷ USD của Việt Nam. Trong khi đó, tại Trung Quốc đến cuối năm 2020 đã có khoảng gần 600 triệu người mua hàng thông qua việc livestream và 200 triệu người từng lên mạng livestream bán hàng.

Giai đoạn 2021 – 2025 là giai đoạn bùng nổ của livestream bán hàng tại Việt Nam. Livestream có rất nhiều ưu điểm so với cách đăng bán truyền thống, lý do là bởi hình thức này đem lại tính cộng đồng, giải trí và phản hồi ngay lập tức giữa người mua và người bán. Đặc biệt, livestream mang lại tính tin tưởng, tương tác cao hơn nhiều so với thương mại điện tử truyền thống.