Đêm nhạc quy tụ hàng loạt thần tượng Hàn Quốc tại Hà Nội thông báo hủy diễn, hoàn tiền vé

Trưa 13/11, Ban tổ chức (BTC) sự kiện K-Time Live In Hanoi chính thức đưa ra thông báo hủy bỏ hai đêm diễn vào ngày 16 và ngày 17/11/2024 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). "Chúng tôi hiểu rằng điều này sẽ gây thất vọng cho những người hâm mộ đã mong chờ sự kiện, nhưng vì những lý do khách quan ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi buộc phải dừng kế hoạch tổ chức như đã định. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và rất tiếc vì không thể mang đến cho các bạn một sự kiện đúng như mong đợi" - BTC chia sẻ trên trang Fanpage chính thức của chương trình.

Cũng theo thông báo trên, toàn bộ những khách hàng đã mua vé sẽ được hoàn trả số tiền theo quy định của Ticketbox. Các thông tin chi tiết về quy trình và thời gian hoàn tiền sẽ được gửi đến khán giả trong thời gian sớm nhất.

Hightlight - một trong số những nhóm nhạc dự kiến có mặt tại concert "K-Time in Hanoi 2024". (Ảnh: FBNV)

Trước đó, vào đêm 12/11, ba nhóm nhạc Hàn Quốc gồm Hightlight, TripleS, Apink đồng loạt thông báo hủy diễn, không đến Việt Nam tham dự concert K-Time in Hanoi 2024.

Trong đó, công ty Around US Ent (quản lý nhóm nhạc Hightlight) chia sẻ các thành viên bị hủy bỏ buổi biểu diễn ngày 17/11, do phía BTC nhiều lần không tuân thủ hợp đồng: “Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những người hâm mộ đã chờ đợi buổi biểu diễn trong thời gian dài vì đã thông báo những tin tức không tốt như này. Chúng tôi hy vọng sớm gặp lại các fan ở Việt Nam một lần nữa”.

Thông báo hủy sự kiện của BTC "K-Time Live in Hanoi". (Ảnh: FBNV)

Trước đó, vào tháng 12/2023, đêm nhạc X-mas Festival tại Sân vận động Mỹ Đình cũng từng thông báo hủy ngay trước ngày công diễn vỏn vẹn một ngày. So với K-Time in Hanoi 2024, concert này còn dự kiến quy tụ dàn nghệ sĩ có phần đình đám hơn như: Kim Jae Joong, nhóm nhạc Hightlight, MAMAMOO+, Nickhun và các ca sĩ nổi tiếng tại showbiz Việt như: Tóc Tiên, Đức Phúc, Chi Pu, Tăng Duy Tân... Lý do được đưa ra là khâu tổ chức chưa ổn thỏa, không thể đáp ứng yêu cầu. Đáng nói, sau gần 4 tháng, chương trình vẫn trì hoãn hoàn tiền vé cho khán giả với lý do gặp khó khăn về kinh tế.

Lý do K-Time in Hanoi 2024 bị hủy diễn không khiến nhiều người bất ngờ. Trước hết, hiệu ứng của các concert trong nước như: Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi... đang quá mạnh mẽ, trở thành sự lựa chọn của đông đảo khán giả. Bên cạnh đó, các nhóm nhạc như: Hightlight, TripleS, Apink đều không có lượng fan hùng hậu, đủ sức phủ kín khoảng 40.000 chỗ ngồi trên sân vận động Mỹ Đình. Việc các show diễn K-pop bị hủy bỏ hoặc gặp trục trặc trong thời gian qua cũng khiến khán giả đắn đo hơn trong việc bỏ tiền mua vé.