Mới đây, Dương Tử Quỳnh, nữ diễn viên đoạt giải Oscar vừa có cuộc phỏng vấn về cách cô trưởng thành trong xã hội đa văn hóa và đa dạng của Malaysia. Nữ diễn viên cũng lý giải vì sao điều này đã tác động đến quan điểm của cô về thế giới và sự nghiệp. Cô cho biết, việc được lớn lên trong môi trường như vậy đã làm cho cô trở nên "cởi mở và chấp nhận" hơn với người khác, cô đã học được nhiều điều từ bạn bè Malay, Ấn Độ và Trung Quốc của mình. Cô tin rằng sự khác biệt là điều làm cho con người trở nên phức tạp, sống động và đa dạng.

Dương Tử Quỳnh "vẽ đường" cho điện ảnh Châu Á

Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử tại Oscar 2023. (Ảnh: IT).

Dương Tử Quỳnh sinh ra và lớn lên ở Ipoh, một thành phố ở phía tây bắc Malaysia, trước khi chuyển đến Anh khi cô 15 tuổi. Sự nghiệp diễn xuất của cô bắt đầu từ những năm 1980 khi cô tham gia các phim võ thuật. Năm 1997, cô đã ra mắt Hollywood trong bộ phim James Bond "Tomorrow Never Dies" với sự tham gia của Pierce Brosnan. Từ đó đến nay, Dương Tử Quỳnh đã xuất hiện trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình khác nhau, bao gồm "Crouching Tiger, Hidden Dragon", "Memoirs of a Geisha", "Star Trek: Discovery" và "The Mandalorian".

Tháng 3 vừa qua, Dương Tử Quỳnh đã lập kỷ lục khi trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim "Everything, Everywhere, All at Once". Bộ phim này nhận được nhiều đề cử nhất với 11 đề cử và giành được 7 giải, bao gồm giải cho các diễn viên đồng nghiệp của Yeoh là Jamie Lee Curtis và Ke Huy Quan. Dương Tử Quỳnh miêu tả trải nghiệm này như "một hành trình tuyệt vời" và "một cuộc phiêu lưu" kéo dài một năm.

Trong cuộc phỏng vấn, Dương Tử Quỳnh nhấn mạnh nhu cầu của các nhà làm phim châu Á phải "dũng cảm và tin vào chính mình" để có thể kể lại những câu chuyện đa dạng từ khu vực này.

"Có những nhà làm phim tuyệt vời từ khu vực này của thế giới. Chúng ta phải tạo ra cơ hội cho họ. Chúng ta phải tạo ra các nền tảng để trưng bày tài năng của họ", nữ diễn viên nhấn mạnh.

Cô hứa sẽ trở về Malaysia vào cuối năm nay để làm việc với các hãng phim Malaysia và khu vực để giúp "mở đường" cho các nhà làm phim châu Á. Lời khuyên của cô dành cho những diễn viên châu Á là phải có sự kiên trì và nỗ lực.