Chris Rock lên tiếng về việc bị Will Smith tát tại trao giải Oscar 2022

Sau sự cố Will Smith tát Chris Rock diễn ra vào ngày 28/3 trong đêm trao giải Oscar 2022, dư luận đã chứng kiến nhiều người lên tiếng. Will Smith, Jada, mẹ ruột nam diễn viên và một số ngôi sao khác, thế nạn nhân là nam diễn viên hài Chris Rock thì vẫn giữ im lặng.

Tối ngày hôm qua, khi xuất hiện tại một chương trình hài độc thoại tại Boston, Mỹ. Chris Rock đã lên tiếng về "trục trặc" tại trao giải Oscar 2022.

Will Smith lên sân khấu tát Chris Rock tại trao giải Oscar 2022. (Ảnh: Independent).

Nam diễn viên hài 57 tuổi bước ra sân khấu trong sự tán thưởng của khán giả, những người đã đứng dậy dành cho anh một tràng pháo tay, anh hóm hình nói: "Thôi, được rồi. Để tôi biểu diễn cho chương trình cái đã".

"Cuối tuần vừa qua của bạn thế nào? Tôi thì cũng không có gì để nói nhiều cả, nếu bạn tới đây để nghe về chuyện đó, thì kịch bản chương trình này đã được viết trước cuối tuần vừa rồi [Chris Rock muốn nói rằng, anh sẽ không nói về chuyện bị Will Smith tát – PV]. Tôi vẫn đang trong quá trình xem xét mọi chuyện đã xảy ra. Thế nên, tôi sẽ nói về chuyện đó trong một thời điểm khác. Và tôi đảm bảo rằng, nó sẽ vừa nghiêm túc vừa hài hước", Chris Rock nói.

Theo truyền thông Mỹ, bên ngoài địa điểm tổ chức mà Chris Rock là nhân vật chính, có nhiều đơn vị truyền thông và khán giả đã tới trước khi diễn ra chương trình tới 2 tiếng để mong đợi nam diễn viên hài lên tiếng về vụ việc.

Chris Rock sẽ biểu diễn một vài buổi tại Boston trước khi bắt đầu chuyến lưu diễn "Ego Death World Tour" vòng quay thế giới của anh trong tháng tới. Giá vé vào xem chương trình của nam diễn viên 57 tuổi cũng tăng mạnh kể từ sau đêm trao giải Oscar 2022. Giá gốc là 49,50 USD nhưng hiện tại đã lên tới con số từ 800 cho tới 8000 USD trên chợ đen. Giá vé cao một phần bởi đây là lần đầu tiên Chris Rock xuất hiện công khai và được cho là sẽ nói về vụ việc.

Chris Rock cho biết anh vẫn đang xem xét vụ việc vừa xảy ra. (Ảnh: Twitter).

Trong đêm trao giải Oscar 2022, nam diễn viên Will Smith đã tát vào mặt Chris Rock sau khi anh này có một câu nói đùa về vợ của Will. Trước đó, khi Chris Rock công bố giải phim tài liệu xuất sắc nhất, anh đề cập đến việc nữ diễn viên Jada Pinkett Smith - vợ Will Smith cắt đầu trọc.

Ngày hôm sau, Will Smith đã lên tiếng xin lỗi Chris Rock. "Bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào đều có hại và làm tổn thương. Hành động của tôi vào đêm trao giải Oscar 2022 là không còn gì để bào chữa và khó chấp nhận được. Đùa cợt là một phần công việc của tôi, thế nhưng đùa về tình trạng sức khỏe của Jada vợ tôi khiến tôi không kiểm soát được và hành động ngoài lý trí.

Tôi muốn công khai xin lỗi tới Chris. Tôi đã sai và vượt quá giới hạn. Tôi xấu hổ và hành động đó của tôi không nằm trong khuôn khổ cho phép của người đàn ông trong tôi. Không có chỗ cho bạo lực trong thế giới đầy tình yêu và lòng tốt", Will Smith nói.