Will Smith bị Hollywood chỉ trích, liệu có phải trả lại tượng vàng Oscar?

Ngày 30/3, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã gửi một lá thư cho các thành viên của mình. Cụ thể, trong đó tường thuật lại sự kiện diễn ra vào tối ngày 27/3 (giờ Mỹ) khi Will Smith bước lên sân khấu và tát Chris Rock sau khi nam diễn viên hài đùa cợt về mái đầu trọc của Jada Pinkett Smith.

Theo đó, ban lãnh đạo Viện Hàn lâm khẳng định rằng, họ vô cùng khó chịu và tức giận trước sự cố này, bởi nó đã làm lu mờ đi các nỗ lực để có một lễ trao giải thành công cho cộng đồng ngành công nghiệp điện ảnh.

Will Smith tát Chris Rock trong đêm trao giải Oscar 2022. (Ảnh: TL)

"Chương trình truyền hình lễ trao giải Oscar lần thứ 94 là để tôn vinh nhiều cá nhân trong cộng đồng điện ảnh, những người đã nỗ lực làm việc hết sức mình trong năm qua. Chúng tôi rất buồn và phẫn nộ vì những khoảnh khắc đó đã bị lu mờ bởi hành vi khó chấp nhận và độc hại trên sân khấu từ một người được đề cử. Để rõ ràng, chúng tôi lên án hành vi của Will Smith trong đêm trao giải Oscar 2022", lá thư viết.

Bức thư được ký bởi Chủ tịch Viện Hàn lâm David Rubin và Giám đốc điều hành Dawn Hudson. "Hội đồng thống đốc của Học viện sẽ đưa ra quyết định về án phạt thích hợp cho ông Will Smith", Hội đồng sẽ họp bàn vào tối 30/3 (giờ Mỹ) để thảo luận về vụ việc.

Will Smith có bị thu hồi giải thưởng Oscar 2022?

Việc Will Smith có bị thu hồi lại tượng vàng Oscar cho giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, năm 2017, Viện Hàn lâm đã cho ra đời bộ quy tắc ứng xử đối với các thành viên sau nhiều vụ bê bối diễn ra trong ngành điện ảnh. Đặc biệt, trong đó ghi rõ phải "tôn trọng đồng nghiệp". Giám đốc điều hành Dawn Hudson khẳng định, Viện Hàn lâm không ủng hộ những người lạm dụng địa vị, quyền lực hoặc sự ảnh hưởng của họ để bắt nạt người khác.

Nam diễn viên hài Jim Carrey. (Ảnh: TL)

Nhìn lại hành vi của Will Smith tại sự kiện tối 27/3, hôm nay, nam diễn viên hài kỳ cựu Jim Carrey đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. "Tôi thấy xấu hổ khi mọi người đứng dậy vỗ tay chúc mừng giải thưởng dành cho Will Smith. Hollywood giờ chỉ còn là một tập thể "khom lưng". Chúng ta đã tha hóa đi nhiều so với trước đây", anh nói trong một chương trình truyền hình.

"Will Smith có thể có những uẩn ức cá nhân và tôi không có thù hằn gì với cá nhân anh ta. Tuy nhiên hành động của Will ảnh hưởng tới các nghệ sĩ khác, những người đã nỗ lực chăm chỉ để được xuất hiện trên sân khấu đó", Jim nói.

Trước đó, SAG-AFTRA, Hiệp hội Diễn viên màn ảnh và Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Đài phát thanh Mỹ "giáng đòn" nặng nề vào Will Smith. Tổ chức đại diện cho hơn 100.000 diễn viên điện ảnh và truyền hình tại Hollywood gọi hành động bộc phát của nam diễn viên là không thể chấp nhận được. Công đoàn sẽ có động thái chống lại ngôi sao "King Richard".

"Với tư cách là công đoàn đại diện cho những MC, nghệ sĩ biểu diễn tham gia lễ trao giải Oscar, chúng tôi phải đảm bảo các thành viên của mình làm việc trong môi trường an toàn", SAG-AFTRA lên tiếng.

SAG-AFTRA khẳng định, bạo lực hoặc lạm dụng thể chất tại nơi làm việc là không phù hợp. Công đoàn lên án mọi hành vi như vậy và khẳng định hành động đánh người của Will Smith là không thể chấp nhận được. Công đoàn cho biết, họ không can thiệp vào quy trình kỷ luật nhưng sẽ theo dõi sát sao: "Chúng tôi đã liên hệ với Viện Hàn lâm và đài ABC để đảm bảo hành vi này được giải quyết một cách thích hợp".