Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp: "Gầm cầu không phải để trông giữ phương tiện giao thông"

Tiếp tục Phiên họp thứ 24, ngày 13/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Đường bộ.

"Lòng đường, hè phố đang bị chiếm dụng rất nhiều"

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới, việc tách Luật Giao thông đường bộ thành dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã được Chính phủ cân nhắc, thảo luận, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thông lệ quốc tế. Đồng thời, thể chế hóa được Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới".

Ông Lê Tấn Tới cho biết, 2 luật được ban hành sẽ khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập của Luật Giao thông đường bộ hiện hành.

Tuy nhiên, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục lưu ý cơ quan soạn thảo về một số vấn đề dự kiến được quy định trong dự thảo luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị hết sức cân nhắc việc sử dụng lòng đường, hè phố vào mục đích khác.



Cụ thể, tại Điều 39 có quy định: "Lòng đường và hè phố được sử dụng cho mục đích giao thông. Việc sử dụng lòng đường, hè phố vào mục đích khác thực hiện theo quy định của Chính phủ nhưng phải bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn".

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị hết sức cân nhắc việc sử dụng lòng đường, hè phố vào mục đích khác. Đặc biệt là hè phố là nơi dành cho người đi bộ, song hiện nay đang bị chiếm dụng rất nhiều, khiến người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường, gây ảnh hưởng đến trật tự và mất an toàn giao thông.

"Nếu phát sinh vấn đề trong thực tế thì nên giao Chính phủ có quy định tạm thời, chứ không nên luật hóa việc sử dụng lòng đường, hè phố vào mục đích khác", Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nhấn mạnh.

Tương tự, tại Điều 40 của dự thảo luật quy định: "Gầm cầu cạn được tạm thời sử dụng để trông, giữ phương tiện giao thông đường bộ, trừ các phương tiện chở nhiên liệu, chất dễ gây cháy, nổ, hóa chất ăn mòn kim loại, các chất nguy hiểm khác và các phương tiện quá niên hạn sử dụng". Vậy "tạm thời là đến bao giờ?".

Đặt câu hỏi này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng lưu ý mục đích của gầm cầu cạn không phải để trông giữ phương tiện, do đó, đề nghị không luật hóa quy định này.

Phải thực sự công phu, kỹ lưỡng, chu đáo, tỉ mỉ

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhận định, dự án luật đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 vào tháng 10/2023.

Tuy nhiên, nhất trí với các nội dung được các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, nếu luật hóa các thông tư, nghị định thì chỉ luật hóa những vấn đề đã chín, đã rõ, được thực hiện thống nhất. Những vấn đề đang thực hiện thí điểm thì nghiên cứu kỹ và chưa luật hóa vì không đủ thời gian tổng kết, đánh giá tác động.

"Nguyên tắc là không dùng dự án luật này để luật hóa các quy định đang ổn định ở các luật khác", ông Phương nói.

Nhấn mạnh đây là dự án luật khó, nhạy cảm, đòi hỏi công tác chuẩn bị thực sự công phu, kỹ lưỡng, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu càng chu đáo, tỉ mỉ càng tốt.

Dự luật này cũng đã từng được trình Quốc hội khóa XIV, nhưng phải xây dựng lại từ đầu để trình Quốc hội khóa XV, do đó, đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội phải vào cuộc quyết liệt hơn để hoàn thiện dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự án Luật Đường bộ liên quan đến nhiều vấn đề như khoa học, công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu, thủy lợi, dữ liệu điện tử, do đó việc thẩm tra không thể "khoán trắng" cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh mà cần có sự tham gia của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính, Ngân sách và Ủy ban Pháp luật theo phạm vi phụ trách để tham gia thẩm tra, tương tự như cách làm của dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội lưu ý bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, không thể dùng luật này để sửa các luật khác. Đồng thời, phải rà soát lại để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với các luật liên quan và thống nhất với luật được tách ra là dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

"Dự án Luật Đường bộ là dự án luật quan trọng và khó, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa nội dung này để xem xét cho ý kiến ngay từ phiên họp thường kỳ tháng 7 sẽ tạo điều kiện, có thêm thời gian để tiếp tục thảo luận kỹ lưỡng và nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự án luật", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.