TP.HCM siết chặt quản lý, sau nhiều vụ cháy dưới gầm cầu

Thời gian quan, trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ cháy dưới gầm cầu gây ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình và mất an toàn giao thông. Trước tình hình đó, Sở GTVT TP.HCM đã ra văn bản chỉ đạo nhằm ngăn ngừa các sự cố và đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn công trình cầu.

Sở GTVT thành phố đề nghị UBND quận huyện và TP.Thủ Đức chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, lấn chiếm, để vật dụng, đốt rác, tập kết rác... dưới gầm cầu.

Khu vực gầm cầu, chân cầu của nhiều cây cầu tại TP.HCM bị người dân lấn chiếm để rác thải, buôn bán... gây mất an toàn và mỹ quan đô thị. Ảnh: Quang Sung

Theo Sở GTVT TP.HCM, những việc làm trên gây cản trở giao thông, có nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến mỹ quan và chất lượng công trình. Điển hình như tại: cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh), cầu Phú Xuân (quận 7), cầu Nhị Thiên Đường (quận 8), cầu Nguyễn Văn Luông (quận 6)...

Sở GTVT cũng yêu cầu Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị kiểm tra lại tình hình quản lý, khai thác dưới gầm cầu toàn bộ các cầu trên địa bàn quản lý.

Đối với các gầm cầu đang tổ chức giữ xe, chứa vật tư thu hồi, xây dựng nhà tạm như: cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh), cầu Phú Hữu (TP.Thủ Đức), cầu Bà Chiêm (huyện Nhà Bè) và các cầu trên đường Võ Văn Kiệt...

Sở GTVT thành phố yêu cầu phải rà soát kiểm tra thường xuyên, bố trí đầy đủ thiết bị xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn công trình cầu. Đồng thời, các đơn vị cần đánh giá, đề xuất phương án khai thác phạm vi dưới gầm cầu hiện nay, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định hiện hành.

Các đơn vị cần thường xuyên thực hiện các biện pháp về an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Phối hợp với cơ quan chức năng địa phương trong thực hiện công tác an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình quản lý, vận hành các kho dưới các dạ cầu được giao quản lý.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị được giao kiểm tra lại tình hình quản lý, khai thác dưới gầm cầu toàn bộ các cầu trên địa bàn quản lý. Ảnh: Quang Sung

Các đơn vị cần phối hợp với Thanh tra Sở GTVT, UBND các quận huyện kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm, tập kết vật liệu, xả rác không đúng nơi quy định dưới gầm cầu, đồng thời, tiến hành dọn dẹp vệ sinh ngay khi phát hiện nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị.