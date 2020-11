Chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh vừa bị bắt: Lễ phép với khách, coi thường tính mạng nhân viên

Như Dân Việt đã thông tin, trong vụ việc hành hạ người khác tại quán bánh xèo ở Bắc Ninh, Công an huyện Yên Phong đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi ở huyện Nghĩa Tư, tỉnh Quảng Ngãi), chủ quán bánh xèo.

Trong quá trình tác nghiệp, tìm hiểu về vụ việc, PV Dân Việt đã nhiều lần chứng kiến nữ chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh quát mắng nhân viên phục vụ.

Theo ghi nhận, quán bánh xèo Miền Trung ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh đã mở khoảng chục năm nay. Công việc do nữ chủ quán có tên Nguyễn Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1986, trú tại Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) quán xuyến.

Nữ chủ quán này có mái tóc nhuộm vàng, da trắng, chăn có hình xăm. Trên tay Tuyết đeo trang sức màu vàng, thường xuyên đeo khẩu trang khi nấu nướng, chỉ tháo ra khi ngồi nói chuyện với chồng.

Nữ chủ quán có tên Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1986.

Chồng của nữ chủ quán có dáng người to. Theo hàng xóm, người đàn ông này có tên là Nguyễn Thanh Vũ (sinh năm 1985 ở quận 12, TP. Hồ Chí Minh), vừa đi lao động ở nước ngoài về được khoảng 4 năm.

Vũ là người cởi mở và thân thiện với hàng xóm láng giềng.

Sau khi tiếp cận và quan sát, Phóng viên Dân Việt nhận thấy Tuyết là người dễ gần, nói chuyện lễ phép với khách. Tuy nhiên, Tuyết lại có những hành động đáng lên án với hai nhân viên của quán bánh xèo ở Bắc Ninh.

Trong nhiều ngày điều tra, chúng tôi đã nghe nhiều lời mắng chửi, quát nhân viên. Đặc biệt là khi cậu bé Trương Quang D trốn đi, Tuyết liên tục tra khảo V.V.Đ và yêu cầu Đ. đi tìm về.

Hai nhân viên này cũng đã kể với PV Dân Việt về những "đòn thù" do chủ quán trút xuống người mình. Những dụng cụ làm bếp như chày giã tiêu, bàn chải sắt đánh vảy cá, thậm chí là dao được chủ quán tên Tuyết dùng để "đánh" nhân viên. Trong đó có một cậu bé sinh năm 2005.

Người giúp việc với đầy vết thương trên cơ thể.

Cơ quan công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) cũng cho biết, theo lời khai ban đầu của chủ quán bánh xèo, một trong những lý do chị ta tra tấn, đánh đập 2 nhân viên là do ăn vụng, nhân viên lấy trộm tiền.

Trả lời Dân Việt, V.V.Đ - nhân viên trong quán cũng kể rằng chủ quán đánh vì cho rằng cậu làm việc chậm, lười biếng.

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh việc 2 người giúp việc (trong đó có một cậu bé) tại quán bánh xèo Miền Trung ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thường xuyên xuất hiện những vết thương bất thường: gãy răng, thâm tím, có vết chém trên tay, lưng xuất hiện nhiều vết thương,…

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.