Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo kiểm tra dự án Trung tâm thương mại quy mô lớn tại quận Ninh Kiều

Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều nói trên do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Thùy Dương (Công ty Thùy Dương) đầu tư.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cùng với UBND quận Ninh Kiều tiến hành kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư xây dựng đối với dự án được thực hiện trên khu "đất vàng" này.

Sau khi kiểm tra, các đơn vị đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện dự án (nếu có). Đồng thời, tham mưu để lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ cung cấp thông tin theo đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, liên quan đến Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều do Công ty Thùy Dương đầu tư, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết tin báo, cơ quan này nhận thấy khi thực hiện Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế, Công ty Thùy Dương có những dấu hiệu sai phạm trong việc ký hợp đồng mua bán các sản phẩm của dự án khi chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; nhận tiền thanh toán nhưng chưa xuất hóa đơn, chưa kê khai, nộp thuế…

Theo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Công ty Thùy Dương giải trình do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Cần Thơ chưa thực hiện thủ tục xác định số tiền phí sử dụng đất tại dự án nên công ty gặp khó khăn trong việc huy động vốn vay tại ngân hàng và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết (xuất hóa đơn, kê khai thuế, ký hợp đồng công chứng...) để chuyển đổi chủ sở hữu đối với các sản phẩm của dự án.

Để đảm bảo chặt chẽ về pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế của Công ty Thùy Dương để kip thời phát hiện, xử lý đối với những sai phạm (nếu có).