Chủ tịch Hà Nội đề nghị làm cả thứ 7, chủ nhật để phục vụ chi trả an sinh xã hội

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố về công tác an sinh xã hội trên địa bàn.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: TL

Đặc biệt tập trung thực hiện việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các trường hợp đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy việc tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Công an Thành phố tập trung huy động tối đa lực lượng phối hợp công chức Lao động - Thương binh và xã hội và các lực lượng liên quan rà soát, làm sạch dữ liệu công dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội để phục vụ cho việc mở tài khoản và hỗ trợ tối đa người dân khi đến các điểm tập trung để thực hiện việc mở tài khoản; đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 16/1.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo trong toàn hệ thống ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung bố trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết và huy động tối đa lực lượng phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố, UBND các cấp và các lực lượng hỗ trợ có liên quan trong việc làm sạch dữ liệu an sinh xã hội, đảm bảo 100% người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội phải được cập nhật đầy đủ thông tin phục vụ việc mở tài khoản.

Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn các nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 61/UBND-KSTTHC ngày 7/01/2024 của UBND Thành phố.

Giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội đề nghị các Ngân hàng có tham gia mở tài khoản cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội nghiên cứu các nội dung tại Văn bản số 60/NHNN-TT ngày 04/01/2024 của Ngân hàng Nhà nước về thúc đẩy chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, tập trung tăng cường và bố trí cán bộ đơn vị phối hợp với Công an Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các cấp, Công an các cấp cả trong và ngoài giờ hành chính (kể cả ngày thứ 7, chủ nhật) để tập trung làm thủ tục đăng ký tài khoản cho người dân, đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 16/1.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị cơ quan cung cấp dịch vụ bưu chính công ích bố trí, huy động tối đa lực lượng tham gia hỗ trợ người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện phối hợp hỗ trợ mở tài khoản cả trong và ngoài giờ hành chính (kể cả ngày thứ 7, chủ nhật), đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 16/01.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND cấp xã, các tổ công tác 06 tại thôn, tổ dân phố huy động tối đa lực lượng phối hợp với lực lượng Công an tại cơ sở làm sạch dữ liệu an sinh xã hội và phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tập trung mở tài khoản cho người dân cả trong và ngoài giờ hành chính (kể cả ngày thứ 7, chủ nhật), đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 16/1.