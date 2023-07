Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: "Chuyển đổi số là sống còn"

UBND TP.Hà Nội vừa tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, chiều 17/7. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP.Hà Nội với hơn 33 nghìn đại biểu tham dự.



Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND TP.Hà Nội. Ảnh: HNCC

Hà Nội quan tâm hơn công tác chuyển đổi số năm 2023

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, tính đến ngày 28/6, toàn TP đã kích hoạt hơn 4,2 triệu tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 67,8%.



Để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn Thủ đô, Giám đốc Sở TTTT Hà Nội Nguyễn Việt Hùng cho biết, vừa qua, HĐND TP.Hà Nội đã thống nhất quy định mức phí 0 đồng đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến.

Ông Hùng cho biết, đến nay, Hà Nội đã cấp được 12.188 chữ ký số cho cán bộ, công chức; thực hiện kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc TP với các bộ, ngành theo quy định.

Bên cạnh đó, việc khai thuế điện tử đã được áp dụng phổ biến với tỷ lệ 99,5% doanh nghiệp đang hoạt động khai thuế qua mạng; trên 99,1% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. 100% hồ sơ hoàn thuế được xử lý điện tử.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: HNCC

Phát biểu tại hội nghị Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Huy Dũng đề nghị TP.Hà Nội quan tâm hơn công tác chuyển đổi số năm 2023 và giai đoạn 2020-2025. Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và chủ tịch các quận, huyện phải thường xuyên giám sát, định kỳ chấn chỉnh, nhắc nhở về quản lý và nguồn kinh phí cho chuyển đổi số, đảm bảo chi đúng mục tiêu.

Về hạ tầng số, Hà Nội đã triển khai trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây. Nhưng nội dung này chưa đạt so với tiêu chuẩn mà Bộ TTTT hướng dẫn.

Thứ trưởng Bộ TTTT cũng mong muốn thời gian tới, TP.Hà Nội quan tâm, củng cố trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây đã được đặt ra.

Ngoài ra, TP.Hà Nội cũng cần tập trung vào một số dịch vụ công trực tuyến mang lại lợi ích cụ thể, đột phá mà ai cũng nhìn thấy được.

"Bộ TTTT đã hướng dẫn và triển khai 20 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Rất mong Hà Nội quan tâm thực hiện 20 nhiệm vụ giải pháp này", ông Nguyễn Huy Dũng nói.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh kết luận hội nghị.

Nâng cao hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, với quyết tâm chính trị lớn, vào cuộc đồng bộ, Hà Nội đã có những kết quả tích cực trong việc thực hiện Đề án 06, trong đó có 44/65 những vấn đề khó khăn đã được giải quyết trong thời gian rất ngắn. Các công việc có nội dung, địa chỉ rõ ràng.

Với những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn TP Hà Nội, Bộ Công an sẽ phối hợp cùng các bộ ngành tháo gỡ. "Làm sao để người dân và khách quốc tế đến Thủ đô ít phải sử dụng giấy tờ nhất", Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, công tác cải cách hành chính của thành phố có nhiều chuyển biến, Chỉ số cải cách hành chính của Hà Nội luôn đứng trong top 10 tỉnh, TP qua nhiều năm và đặc biệt có sự thay đổi vượt bậc trong năm 2022 (đứng vị trí số 3/63 tỉnh thành, vượt 7 bậc so với năm 2021). Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh của Hà Nội tăng vượt bậc so với năm 2021 (tăng 16 bậc); công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thực hiện theo quy định...

Theo Chủ tịch Hà Nội các sở ngành, quận huyện trên địa bàn đã hiểu rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số. Bên cạnh nhận thức đúng đắn, người đứng đầu các đơn vị cần thay đổi phương pháp tiếp cận về chuyển đổi số.

Nhấn mạnh, khi nào cán bộ, công chức còn tư tưởng 'khoán trắng' cho cán bộ tin học thì lúc đó chuyển đổi số còn thất bại, ông Thanh cho rằng, muốn việc này thành công, cán bộ phải nhận thức chuyển đổi số là yếu tố 'sống còn' và phải đổi mới trong từng lĩnh vực, từng khâu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Trần Sỹ Thanh cho biết, TP sẽ chỉ đạo, điều hành quyết liệt để tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06. Trong đó, các sở ngành tập trung cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

"Thành phố cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, chuyển từ thụ động sang chủ động; đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đẩy mạnh xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành; đẩy mạnh bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân", Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng cho biết, TP.Hà Nội sẽ huy động, đảm bảo nguồn lực cho cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06. Đồng thời đẩy mạnh bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân.