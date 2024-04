Làm việc tại Cà Mau, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: “Trợ lực” để nông dân giỏi thành giám đốc doanh nghiệp

Đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN do Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn dẫn đầu đã làm việc tại tỉnh Cà Mau vào sáng 10/4. Ảnh: An An