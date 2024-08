Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chủ trì cuộc làm việc giữa Hội ND TPHCM và Hội ND Hà Nội Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chủ trì cuộc làm việc giữa Hội ND TPHCM và Hội ND Hà Nội

Vừa qua, Hội Nông dân TP.HCM đã tiếp Đoàn công tác Hội Nông dân TP.Hà Nội do bà Phạm Hải Hoa - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hà Nội làm trưởng đoàn, đến trao đổi kinh nghiệm xây dựng, quản lý điều hành hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội NDVN chủ trì.