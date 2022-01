Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn gửi thư chúc Tết tới cán bộ, hội viên, nông dân cả nước

Báo điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc Tết của đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Nhân dịp Năm mới 2022 và Tết cổ truyền Nhâm Dần của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi thân ái gửi toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam; các nhà khoa học của nhà nông; cộng đồng doanh nghiệp, bạn đọc Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đã có thư chúc Tết gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam.

Năm 2021 vừa qua vẫn là năm khó khăn lớn đối với đất nước ta. Đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực và gây nhiều tổn thất về người và của cho nhân dân ta. Mặc dù sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, năng suất cây trồng và chăn nuôi đạt khá, tuy nhiên, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt trong quý III/2021 nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, làm ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng sản xuất – chế biến – tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản, đã làm chậm lại đà tăng của nông nghiệp, thêm nhiều khó khăn cho nông dân.

Song, nhờ phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết, với lòng tự hào dân tộc, các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân đã sát cánh cùng đồng bào cả nước từng bước vượt qua khó khăn, thách thức.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục khẳng định vai trò to lớn không chỉ đối với nền kinh tế và an ninh lương thực đất nước, mà còn là nơi an toàn, nơi luôn mong đón những người con xa trở về. Nông thôn là hậu phương lớn, nơi nguồn cội chứa đựng, chia sẻ, yêu thương, nghĩa tình.

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn (trái) thăm mô hình trồng bưởi tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Minh Ngọc

Trong gian khó, những hoạt động giàu ý nghĩa của Hội và truyền thống "lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân" của người nông dân Việt Nam tiếp tục nhân lên sức mạnh tinh thần và vật chất, hỗ trợ hiệu quả cho đồng bào cả nước vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19

Nỗ lực chung của cán bộ, hội viên nông dân cả nước năm 2021 đã góp phần duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp khoảng 2,9%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt 48,6 tỷ USD.

Cả nước đã có trên 73% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập của cư dân nông thôn đạt bình quân 43 triệu đồng/người/năm... góp phần giữ vững ổn định nền tảng chính trị - xã hội.

Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tặng quà các hộ nông dân nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Ngọc

Năm mới 2022 đã tới! Chúng ta còn rất nhiều việc cần phải làm tốt hơn nữa, nhưng trên bình diện chung có thể khẳng định, người nông dân đã và đang phát huy tích cực vai trò chủ thể; các cấp Hội Nông dân đã thể hiện rõ vai trò trung tâm và nòng cốt trong công cuộc xây dựng hình ảnh thế hệ nông dân mới, thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp, đổi mới tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại, miền quê đáng sống của người dân Việt Nam.

Xuân Nhâm Dần đang về trước ngõ mỗi gia đình, mang theo nhiều thời cơ mới, sức mạnh mới và niềm tin mới! Tôi tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, hội viên nông dân nói riêng và nhân dân cả nước nói chung tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, đoàn kết, chung một ý chí tự lực, tự cường, luôn chủ động, sáng tạo làm giàu cho gia đình, mang lại nhiều giá trị vật chất, tinh thần cho Quê hương và Đất nước.

Chúc cán bộ, hội viên nông dân và bạn đọc một Năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công!