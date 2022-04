Chủ tịch nước dự lễ hội Thống nhất non sông ở vĩ tuyến 17

Dự lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Quốc hội, các Bộ, Ban ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, cùng đông đảo cựu chiến binh, nhân dân, du khách cả nước.

Lễ thượng cờ Thống nhất non sông diễn ra tại di tích đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Ảnh: Ngọc Vũ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, với âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã trắng trợn xoá bỏ Hiệp định, ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ; ra tay đàn áp tàn bạo cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc.

Sông Bến Hải, cầu Hiền Lương nằm trên vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, trực tiếp chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước kéo dài hơn 20 năm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Quốc hội, Bộ, Ban ngành, đoàn thể Trung ương, chính quyền địa phương và nhân dân cả nước tham dự lễ hội Thống nhất non sông ở vĩ tuyến 17. Ảnh: Ngọc Vũ.



Trong cảnh "dầu sôi lửa bỏng" đó, nhân dân Quảng Trị ở hai bờ sông Bến Hải vẫn vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, cùng với cả nước đập tan các chiến lược chiến tranh của Mỹ - ngụy, chặn đứng mưu đồ "lấp sông Bến Hải", tấn công ra miền Bắc của đế quốc Mỹ và tay sai.

Tham dự lễ diễu binh, diễu hành có đông đủ các lực lượng, nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trong suốt hành trình của cuộc đấu tranh đầy hiểm nguy, thử thách, dưới làn mưa bom, bão đạn của quân thù, lá cờ tổ quốc nơi đầu cầu giới tuyến vẫn ngày đêm kiêu hãnh tung bay, trở thành biểu tượng của ý chí thống nhất, là niềm tin, niềm hy vọng để đồng bào miền Nam ruột thịt ngày đêm hướng về miền Bắc, hướng về Đảng và Bác Hồ kính yêu, thúc dục quân và dân Quảng Trị bền gian chiến đấu, lập nên nhiều chiến công vang dội.

Cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia lễ diễu binh, diễu hành tại lễ hội Thống nhất non sông. Ảnh: Ngọc Vũ.

Đặc biệt, trong chiến dịch Trị- Thiên năm 1972, cùng với sức mạnh áp đảo của những đòn tiến công dồn dập, bất ngờ của các binh đoàn chủ lực, quân và dân Quảng Trị đã tranh thủ thời cơ, phối hợp, dũng mãnh tiến công vào sào huyệt quân thù để giải phóng quê hương. Ngày 1/5/1972, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên của miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị tham gia lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chiến tranh đã lùi dần vào dĩ vãng, song Bến Hải - Hiền Lương đã khắc ghi vào lịch sử của dân tộc và tiềm thức nhân loại, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng thống nhất non sông, là ý chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Lễ thượng cờ thống nhất non sông nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân cả nước trong niềm hân hoan. Ảnh: Ngọc Vũ.

Lễ hội "Thống nhất non sông" trở thành một trong những lễ hội cách mạng tiêu biểu của Quảng Trị và cả nước. Là dịp để ôn lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang nhưng cũng thấm đẫm máu và nước mắt, đồng thời tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hi sinh to lớn của thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lễ hội "Thống nhất non sông" trở thành một trong những lễ hội cách mạng tiêu biểu của Quảng Trị và cả nước.

Lễ hội "Thống nhất non sông" được tổ chức trang trọng hơn những năm trước, trong đó đặc biệt có màn diễu binh, diễu hành với sự tham gia của quân và dân Quảng Trị.

Bên cạnh lễ hội, nhân dân, du khách còn được xem giải đua thuyền mừng ngày thống nhất non sông.