Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: "Báo chí phản ánh những vấn đề nóng hổi nhất của xã hội"

Tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần này, Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 9 giải A, 25 giải B, 45 giải C, 32 giải Khuyến khích. Và, lần đầu tiên sau 15 năm tổ chức, đã có tác phẩm tiêu biểu, nổi trội để Hội đồng trao Giải Đặc biệt.

Trong đó, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt vinh dự đoạt 1 giải B và 1 giải C.

Cụ thể, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia quyết định tặng Giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 cho nhóm tác giả: Đỗ Doãn Hoàng (bút danh Lãng Quân), Hoàng Chiên (bút danh Văn Hoàng). Giải B cho loạt bài "Lời man trá trong các rừng nghiến khổng lồ", gồm 5 bài: Bài 1: Điều tra độc quyền: Lời man trá trong các rừng nghiến khổng lồ; Bài 2: "Vào hang ổ" gỗ nghiến cùng lâm tặc; Bài 3: "Lâm tặc" vào vai tổng đạo diễn tiêu thụ gỗ nghiến trái phép; Bài 4: "Ông trùm" nhận lỗi sau song sắt và góc nhìn của người trong cuộc; Bài 5: Cơ quan chức năng khởi tố vụ án.

Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia cũng quyết định tặng Giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 cho nhóm tác giả: Lưu Quang Định, Cao Văn Hùng, Trần Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Thị Nhật Lệ, Lê Đình Việt. Giải C cho loạt bài "Hòa giải dân tộc" gồm 4 bài: Bài 1: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Con người sinh ra không phải để hận thù; Bài 2: GS.BS Trần Đông A: Sứ giả hòa giải dân tộc và nụ cười tận hiến; Bài 3: Nhà báo Nguyễn Quang Trường: Trải nghiệm Việt Nam để trân trọng giá trị của hòa bình; Bài 4: Chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn: Phẩm chất hàng đầu của người trí thức là yêu tự do và tôn trọng chân lý.