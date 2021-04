Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Các cấp công đoàn cần chăm lo tốt hơn tới công nhân

Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ, ban ngành.



Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động cho biết, trong suốt 135 năm qua, giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới luôn khẳng định vị thế cách mạng, đi đầu trong mọi trào lưu, xu hướng tiến bộ trên toàn cầu.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành tới tham gia lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng An toàn lao động. Ảnh: Thanh Hải

Tháng Công nhân năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển" gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong tháng công nhân, công đoàn các cấp sẽ tổ chức các chương trình như: "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" - tuyên dương đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; "Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ"; các hoạt động "Cảm ơn người lao động". Đến nay, Chương trình: "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" đã nhận được hơn 245 nghìn sáng kiến của công nhân, viên chức, lao động cả nước…

Hoạt động Tháng Công nhân qua 9 năm tổ chức, với phương châm "Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên", các cấp Công đoàn đã tổ chức nhiều chương trình như: "Mái ấm Công đoàn", "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình", "Phúc lợi đoàn viên"…

Nhờ có các chương trình này mà số công nhân lao động được chăm lo ngày càng nhiều hơn, tăng dần qua từng năm. Ước tính, đến nay đã có hàng chục triệu lượt công nhân lao động được thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe… trong dịp Tháng Công nhân với số tiền hàng chục nghìn tỉ đồng.

Cũng trong dịp này, Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động Quốc gia đã tổ chức phát động Tháng an toàn vệ sinh lao động quốc gia.

Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 nhưng với những nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể người lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. So với năm 2019, tình hình tai nạn lao động năm 2020 giảm ở chỉ số tai nạn lao động chết người và số vụ có 2 người bị thương nặng trở lên.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn lao động diễn biến phức tạp. Số người mắc bệnh nghề nghiệp, số sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại. Năm 2020, toàn quốc đã xảy ra 8.380 vụ tai nạn lao động, làm 8.610 người bị nạn, 966 người chết, tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản trên 6.000 tỷ đồng và hơn 150 ngàn ngày công. Số người bị tai nạn đến các cơ sở khám, điều trị là 24.095 người, trong đó khám điều trị lần đầu là 18.325 người, thực hiện sơ cấp cứu, không điều trị là 5.770 người.

Nhằm tăng cường kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, năm 2021, tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động (1/5-31/5) được chính thức phát động vào ngày 28/4/2021. Chủ đề tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 là "Tăng cường đánh giá, kiểm soát nguy cơ, rủi ro an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên". Trong Tháng hành động, sẽ diễn ra các hoạt động như thăm nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về an toàn, vệ sinh lao động...

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tới toàn bộ công nhân viên, người lao động trong cả nước.

Chủ tịch nước cho biết Ngày quốc tế lao động là ngày để công nhân lao động trong các nhà máy, xí nghiệp gặp gỡ, giao lưu, mít tinh đòi quyền lợi. Cũng trong ngày này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi công nhân, các tầng lớp lao động thi đua nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp chung.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, giai cấp công nhân đã ngày càng lớn mạnh, là lực lượng tiên phong đi đầu thực hiện khát vọng dân tộc.

Chủ tịch nước cũng chia sẻ: "Chúng ta rất thấu hiểu sự khó khăn của công nhân lao động đã trải qua trong bối cảnh Việt Nam và thế giới đang phải đối mặt với dịch Covid -19. Công nhân, lao động mất việc làm, thu nhập giảm sút, cuộc sống đối mặt với nhiều khó khăn. Đảng, Nhà nước rất quan tâm, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch hậu quả, hoàn thành mục tiêu kép, để tạo ra nhiều việc làm, bù đắp mất việc làm, tạo lò xo sức bật cho nền kinh tế".

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao sự kết hợp cùng lúc tổ chức hai sự kiện là Phát động tháng Công nhân và phát động tháng An toàn lao động. Đây là sự kết hợp phù hợp thực tiễn, được mọi người đồng tình.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng An toàn lao động. Ảnh. Thanh Hải

Hiện nay cả nước có trên 16 triệu công nhân, hàng năm sản xuất tạo ra 60% tổng sản phẩm trong nước và 7% ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, một bộ phận công nhân vẫn còn nhiều khó khăn. Khảo sát cũng cho thấy, công nhân lao động có 12 vấn đề bức xúc. Dẫn đầu là tiền lương; việc làm...

Nhân lễ phát động, Chủ tịch nước đề nghị Công đoàn sớm xây dựng chương trình hành động của Công đoàn Việt Nam thực hiện Nghị quyết 13, đảm bảo khoa học, khả thi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thứ 2 là các cấp công đoàn cần đổi mới hoạt động, đi sâu, đi sát đời sống công nhân lao động. Vui với niềm vui của người lao động, buồn với nỗi buồn của người lao động. Kịp thời lắng nghe giải quyết vấn đề tồn tại, công nhân bức xúc.

Chủ tịch nước, đề nghị Tổng liên đoàn đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Tháng công nhân để đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn tháng công nhân trong thời gian tới.

Thứ 3, Công đoàn phải phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động, gắn với mục tiêu nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp về chủ đề trong tháng công nhân và an toàn lao động.

Chủ tịch nước gửi đi quyết tâm tinh thần đổi mới, quyết tâm sáng tạo, khát tâm cống hiến, quyết tâm chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu. Tự tin, tự giác, tự hào khi được đóng góp sức lực của mình cho đất nước.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 trong khu vực và thế giới, chúng ta không được phép lơ là, chủ quan. Tôi kêu gọi toàn thể nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động, thực hiện khuyến nghị 5K của Bộ Y tế thực hiện phòng chống dịch.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các Bộ, Ngành, cấp ủy, Chính quyền, các đoàn thể chính trị, các doanh nghiệp phối hợp với doanh nghiệp chăm lo cho đoàn viên, công nhân, lao động. Tạo ra nhiều vật chất, tinh thần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công nhân lao động, tạo quan hệ lao động hài hòa, phát triển doanh nghiệp.

Đại Hội lần thứ XIII của Đảng lần đầu tiên đưa vào chủ đề xây dựng khát vọng đất nước phồn vinh, phấn đấu trở thành đất nước phát triển theo định hướng XHCN. Đây là yêu cầu là nhiệm vụ của Đảng, của đất nước, của mỗi người dân vượt qua mọi khó khăn thử thách để tiến lên.

Chủ tịch nước mong muốn: "Các cấp công đoàn không ngừng nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp sức mình thực hiện khát vọng của dân tộc. Với tinh thần của ngày quốc tế 1/5, tôi kỳ vọng giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, giành được nhiều thành tích hơn nữa cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng".