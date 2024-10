Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tăng cường kiểm tra về môi trường Vịnh Nha Trang, khu Dốc Lết...

Ngày 9/10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2024.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm nay tỉnh tổ chức thành công 3 diễn đàn về du lịch xanh, đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ số bước đột phá trong phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Công Tâm

Ông Tuân cho biết thêm, năm 2023 đạt 7 triệu và năm nay đạt 9 triệu lượt khách, việc khôi phục du lịch rất khó. Bằng chứng, các chuyến bay nội địa hiện nay rất ít, như chuyến bay Nha Trang - Đà Nẵng không có hay chuyến bay Nha Trang - Cần Thơ cũng chưa khôi phục. Tuy nhiên, Khánh Hòa đã tổ chức thành công các lễ hội như: Lễ hội vịnh ánh sáng, trao giải Cánh diều vàng, Lễ hội du lịch biển và một số hoạt động kích cầu du lịch khác.

Ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Giám đốc Sở TNMT cần tăng cường công tác kiểm tra về môi trường Vịnh Nha Trang, khu Dốc Lết... Đồng thời, yêu cầu Sở TNMT cần phối hợp với các đơn vị để nghiên cứu về tình trạng vón dầu, có biện pháp xử lý ngăn chặn trên biển không cho vào bờ.

Dầu vón cục thành từng mảng dạt vào bờ biển Nha Trang vừa qua. Ảnh: BQL Vịnh Nha Trang

Về lĩnh vực giao thông, ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh: Tỉnh đã họp yêu cầu thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ, hiện nay ngành giáo dục rất tích cực vận động tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh chấp hành luật an toàn giao thông. Bên cạnh đó, tỉnh đã yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành xử lý thông tin vụ mua bán hải sản Cam Ranh, vụ việc tại Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa và cơ quan chức năng sẽ thông tin đến cơ quan báo chí.

Ông Vũ Chí Hiếu - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa cho biết, liên quan đến vết dầu xuất hiện trên bờ biển Nha Trang, Sở TNMT đã làm việc với TP.Nha Trang, Ban quản lý Vịnh Nha Trang. Ông Hiếu cho hay, đây không phải là sự cố tràn dầu và đơn vị đang tiếp tục nghiên cứu.

Trước đó, vào ngày 1/9, một số người dân và du khách phát hiện tình trạng dầu vón cục dạt vào bờ biển ở Nha Trang. Thậm chí, có du khách chạy bộ vô tình giẫm chân lên váng dầu và đăng thông tin lên mạng xã hội để cảnh báo.



Ông Vũ Chí Hiếu - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại họp báo. Ảnh: Công Tâm

Ông Nguyễn Thanh Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều duy trì mức tăng trưởng so với cùng kỳ như: Tốc độ tăng GRDP đạt 10,45% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 6 so với cả nước và xếp thứ 2 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 36,39%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 96.873,3 tỷ đồng, tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.601,2 triệu USD, tăng 18,9%.



Doanh thu du lịch đạt 44.138,4 tỷ đồng, tăng 61,9%; đón 9 triệu lượt khách trong tháng, trong đó khách quốc tế đạt gần 3,6 triệu lượt, tăng gấp 2,5 lần; thu ngân sách Nhà nước đạt 15.715 tỷ đồng, bằng 94,2% dự toán và tăng 33,5% cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa là 13.460,3 tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán và tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 52.625,6 tỷ đồng, tăng 9,7%.