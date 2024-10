Bí ẩn trong 9 thùng đựng rượu vang vận chuyển từ Châu Âu về sân bay Nội Bài

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Hữu Tuấn (SN 1995, ở tổ 8, khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai); Trần Ngọc Anh (SN 1995, ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1998, ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo nhà chức trách, khoảng giữa tháng 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Hải quan TP Hà Nội phát hiện một lô 9 thùng hàng từ một nước ở châu Âu gửi về Việt Nam qua Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài, nghi vấn có chứa chất ma túy.

Cảnh sát xác định người nhận 9 thùng hàng trên là một nam giới ở TP Hải Phòng. Ngày 19/7, một tổ trinh sát có mặt tại Hải Phòng để xác minh thông tin về đối tượng nghi vấn.

Tang vật của vụ án bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Đ.X.

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát của Công an Hà Nội bí mật giám sát tại nơi nghi phạm đến nhận hàng (ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm).

Trong quá trình này, các trinh sát phát hiện thêm 3 đối tượng nghi vấn khác, xuất hiện tại ngõ 80 phố Đại Linh, phường Trung Văn.

Đến khoảng 11h cùng ngày, tại trước cửa một khách sạn tại khu biệt thự liền kề Làng Việt kiều châu Âu (phường Mộ Lao, quận Hà Đông), tổ công tác đã bắt giữ Trương Hữu Tuấn khi đối tượng đang vận chuyển 9 thùng hàng từ ô tô vào khách sạn.

Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong 9 thùng hàng có 97,5kg ma túy tổng hợp, được đóng vào các túi hút chân không, ngụy trang trong các bịch rượu vang.

Tuấn khai số ma túy trên của một đối tượng anh ta không rõ lai lịch thuê ra Hà Nội nhận, với tiền công 7 triệu đồng. Theo kế hoạch, sau khi Tuấn nhận được hàng, sẽ có một người gọi điện thoại, yêu cầu chở số ma túy trên về khu vực Hà Đông, thuê 2 phòng nghỉ và chờ người hướng dẫn chở hàng giao cho khách.

Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội xác định Nguyễn Văn Tuấn được Trần Ngọc Anh rủ lên Hà Nội giám sát việc giao, nhận ma túy.

Theo lời khai của Ngọc Anh, đối tượng này được một người quen trên mạng thuê từ Bình Dương ra Hà Nội để mang theo một chiếc điện thoại với tiền công là 5 triệu đồng.

Ngọc Anh đồng ý rồi đi từ Bình Dương về nhà tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó, theo chỉ đạo, Ngọc Anh đến khu vực Làng Việt kiều châu Âu để thuê nhà nghỉ. Tiếp đó, đối tượng đến công ty chuyển phát nhanh, tự nhận mình là Hùng và thông báo anh ta bị mất điện thoại nên hẹn sẽ có người đến kho của công ty chuyển phát nhanh để nhận hàng.