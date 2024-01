Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Thu hồi chi phí nếu công dân được hỗ trợ mổ mắt mà không nhập ngũ

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự TP.HCM tổ chức hội nghị phiên họp thứ I. Ảnh: HMC

Nâng cao chất lượng tuyển gọi công dân nhập ngũ

Năm 2024, TP.HCM được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 4.900 công dân nam nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong đó, có 950 thanh niên tham gia công an; 3.950 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.



Theo Hội đồng nghĩa vụ Quân sự TP.HCM, có 5.630 công dân/15.637 công dân đủ sức khỏe nhập ngũ trong năm 2024, đạt tỷ lệ 36% so với tổng số điều khám (bình quân có 2,78 công dân đến khám có 1 công dân đủ sức khỏe).

Trong đó, công dân có sức khỏe loại 1 có 828 công dân, đạt 14,71% so với số công dân đủ sức khỏe; sức khỏe loại 2 có 3.116 công dân, đạt 55,35% so với số công dân đủ sức khỏe; sức khỏe loại 3 có 1.686 công dân, đạt 29,94% so với số công dân đủ sức khỏe.

Có 98 đảng viên đủ sức khỏe, đạt tỷ lệ 2,48% so với chỉ tiêu, trong đó 91 đảng viên chính thức, đạt 2,3, vượt 1,3% so với chỉ tiêu đề ra là 1% đảng viên chính thức.

Đối với công dân có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học, TP có 2.214 công dân đủ sức khỏe, đạt 39,33% so với số công dân đủ sức khỏe; 18 công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nhà nước…

Để bảo đảm công tác giao quân năm 2024 hoàn thành tốt chỉ tiêu, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị các thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự TP bám sát nhiệm vụ, chỉ đạo cùng địa phương đạt mục tiêu tuyển, giao quân.

Bộ Tư lệnh TP cần theo dõi, tham mưu, chỉ đạo các Ban Chỉ huy quân sự triển khai kế hoạch, chỉ đạo cơ sở tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới đảm bảo an toàn, đảm bảo yếu tố tâm lý. Đồng thời, giải quyết các vấn đề với gia đình chiến sĩ mới. Bên cạnh đó, nắm chắc tình hình quân số, diễn biến tư tưởng của công dân từ nay đến ngày giao quân.

Các tân binh TP.HCM trong ngày hội giao quân 2023. Ảnh: Quang Sung

Đối với các trường hợp mổ tật khúc xạ, Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu thực hiện đúng từ khâu tuyển chọn, thực hiện. Nếu có trường hợp đã mổ tật khúc xạ, nhưng cố tình không thực hiện nhập ngũ thì kiên quyết thu hồi chi phí thực hiện ca mổ tật khúc xạ, không để trục lợi chính sách, không để dư luận, tâm lý không hay về những trường hợp này.

Bên cạnh đó, ông Mãi cũng đề nghị các địa phương cần chủ động chuẩn bị lực lượng dự bị bù trừ cho các trường hợp biến động. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng tuyển gọi công dân nhập ngũ, những công dân có chất lượng, có học vấn đã lựa chọn nghề nghiệp khác, số phục vụ lâu dài quân đội, công an cần có kế hoạch lâu dài để thanh niên có sức khỏe, trình độ tham gia phục vụ lâu dài cho quân đội, công an. Vì vậy, Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Công an TP nghiên cứu về đề án phát huy bộ đội xuất ngũ, thanh niên nghĩa vụ công an xuất ngũ; chất lượng công dân nhập ngũ cần đào tạo, phát huy, sử dụng trong các ngành…