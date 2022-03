Xô xát tại thủy điện Mây Hồ (Sapa): Chủ tịch thị xã Sapa yêu cầu chủ đầu tư xin lỗi người dân

Clip xô xát tại thủy điện Mây Hồ (Sapa, Lào Cai)

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, chiều 14/3 tại thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, Thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ xô xát tại thủy điện Mây Hồ, khiến 8 người bị thương.

Theo đó, vào thời gian trên tại khu vực thủy điện Mây Hồ (Sapa - Lào Cai) đã xảy ra vụ xô xát đánh nhau gây thương tích giữa một số công dân của xã Ngũ Chỉ Sơn với một số người được cho là ở Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ.

Thông tin mà Phóng viên có được, Chủ đầu tư thủy điện Mây Hồ là Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ, có địa chỉ tại đường Hoàng Liên, tổ 22, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Trao đổi với Phóng viên Dân Việt sáng nay (15/3), ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết: "Ngay trong tối qua tôi đã cử đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã và các ngành vào làm việc trực tiếp với xã để giải thích cho nhân dân, còn nguyên nhân vụ việc xảy ra như nào thì cơ quan Công an giải quyết làm rõ đúng sai".

"Sáng nay UBND thị xã cũng có Báo cáo UBND tỉnh, và yêu cầu phía Công ty là chủ đầu tư cử đại diện ra làm việc với Thị xã và xã, tinh thần là Công ty phải xin lỗi người dân trước, sau đó đúng sai như nào cơ quan Công an sẽ điều tra làm rõ" - ông Quốc nói.

Hình ảnh xảy ra xô xát tại thủy điện Mây Hồ xảy ra giữa hàng chục người dân địa phương và người của Chủ đầu tư dự án thủy điện: Ảnh: Facebook

Theo thông tin từ một số người dân địa phương, sự việc xô xát xảy ra giữa thủy điện Mây Hồ là do trong quá trình giải phóng mặt bằng, đền bù cho người dân còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết thỏa đáng.

Còn theo UBND Thị xã Sapa, Dự án thủy điện Mây Hồ đã thu hồi đất của 45 hộ dân, trong các Quyết định do Phó Chủ tịch UBND huyện Sapa (nay là thị xã Sapa) ký ngày 26/11/2019 cho thấy các hộ dân bị thu hồi từ vài chục đến vài chục nghìn mét vuông đất.

Trong Quyết định thu hồi đất có nêu rõ: UBND xã Bản Khoang (nay là xã Ngũ Chỉ Sơn) có trách nhiệm giao Quyết định cho các hộ dân có đất bị thu hồi, trường hợp hộ dân không nhân hoặc vắng mặt thì lập biên bản và niêm yết Quyết định tại xã Bản Khoang và điểm sinh hoạt thôn Lủ Khấu.

Cơ quan chức năng địa phương có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thị xã Sapa.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ở Thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai xảy ra xô xát giữa người dân địa phương với công nhân và Chủ đầu tư dự án thủy điện.

Trước đó, chiều 27/8/2020 có khoảng 20 người mặc quần áo công nhân mang theo hung khí xuất hiện tại khu vực thủy điện Nậm Sài (xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa) do Công ty Cổ phần công nghiệp Việt Long làm chủ đầu tư đe dọa người dân, rất may cán bộ và Công an xã có mặt kịp thời ngăn chặn vụ việc.

Các hung khí nhóm người mặc quần áo công nhân mang theo gồm: 7 dao phóng lợn được làm bằng cách hàn nối một đoạn ống nước dài với dao mổ lợn, 2 mã tấu mà cũng là loại hung khí có tính sát thương cao.

