Chủ tịch UBND tỉnh Long An: Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là cánh tay nối dài của công an

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út mong rằng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sớm được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định. Ảnh: Chinh Hoàng

Đại tá Lâm Minh Hồng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh cùng một số lãnh đạo ban ngành ở Long An. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngày 1/7, tỉnh Long An tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 15 huyện, thị xã, thành phố. Huyện Bến Lức là đơn vị được UBND tỉnh Long An chọn làm điểm tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo) chủ trì buổi lễ.

Đại tá Lâm Minh Hồng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh cùng tham dự lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út ghi nhận và biểu dương sự cống hiến, tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã, đội trưởng, đội phó đội dân phòng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Ông tin tưởng sau khi được kiện toàn thống nhất thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở lực lượng vừa nêu sẽ tiếp tục cố gắng, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, năng lực, sở trường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Hơn 150 thành viên tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 15 huyện, thị xã, thành phố ở Long An. Ảnh: Chinh Hoàng

Để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sớm được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả, thật sự trở thành "cánh tay nối dài" của lực lượng công an, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư, mua sắm, trang bị trang phục, các điều kiện đảm bảo hoạt động, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định.

Ông Út cũng đề nghị công an tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đòng thời, ông yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an cơ sở chủ động hướng dẫn các nhiệm vụ phù hợp, sát thực tiễn địa bàn cho thành viên các tổ bảo vệ anh ninh trật tự ở cơ sở, bảo đảm đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này.

"Từng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là những đồng chí được tuyển chọn mới phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực cống hiến, khắc phục khó khăn; không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật, năng lực chuyên môn, xây dựng đoàn kết nội bộ và tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh.