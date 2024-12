Chưa thể lật đổ Sơn Tùng M-TP

Theo thống kê của Spotify, nền tảng nghe nhạc trả phí số 1 thế giới hiện tại, Sơn Tùng là nghệ sĩ Việt Nam sở hữu ca khúc có lượt nghe nhiều nhất trong năm 2024. Cụ thể, Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng hút hơn 32 triệu lượt nghe sau 5 tháng phát hành, giúp nam ca sĩ đứng trên một loạt tên tuổi đình đám khác của nhạc Việt.

Sơn Tùng trên sân khấu gây sốt gần đây.

Sơn Tùng sau những cú vấp



Trong 2 năm 2022 và 2023, vị thế của Sơn Tùng bị đe dọa dữ dội, trước hết là về sức hút của các sản phẩm trên các nền tảng nhạc số. Năm 2022, Sơn Tùng đầu tư tất tay cho MV There's No One At All , song MV vướng tranh cãi, bị xóa sau đó và dự án này coi như "đổ sông đổ biển".

Năm 2023, Sơn Tùng trở lại với Making My Way . Đây là ca khúc viết lời toàn bộ tiếng Anh, không đầu tư MV, do đó nhanh chóng bị lãng quên giữa loạt sản phẩm chất lượng của thị trường trong năm 2023. Cái tên Sơn Tùng trong năm 2023 không còn "hô mưa gọi gió". Để rồi, xuất hiện những chủ đề bàn tán về việc có hay không thời kỳ hoàng kim của Sơn Tùng đã qua.

Trong năm 2024, Sơn Tùng hoạt động tích cực hơn hẳn. Nam ca sĩ trở lại với chuỗi dự án hoành tráng vào đầu năm và kết thúc bằng MV Chúng ta của tương lai . Khi sức hút của sản phẩm Chúng ta của tương lai chưa hạ nhiệt, giọng ca quê Thái Bình "đánh úp" thị trường bằng một MV hoành tráng khác - Đừng làm trái tim anh đau.

Có thể nói Đừng làm trái tim anh đau là bản hit lớn nhất của nhạc Việt trong năm 2024. Trước tiên, thành tích của ca khúc trên nền tảng nhạc số là ấn tượng, đến hiện tại vẫn duy trì tốc độ tăng stream (lượt nghe trực tuyến) mạnh mẽ ở nền tảng Spotify. Trên YouTube, MV Đừng làm trái tim anh đau đã hút hơn 110 triệu lượt xem/nghe.

Đừng làm trái tim em đau là MV duy nhất của nhạc Việt trong năm vượt mốc 100 triệu lượt xem/nghe. Độ tương tác cho MV mới nhất của Sơn Tùng cũng vượt trội tất cả, khi hút hơn 231.000 lượt bình luận và 1,3 triệu lượt thích. MV Chúng ta của tương lai hút hơn 72 triệu lượt xem/nghe và hơn 260.000 bình luận.

Cơn sốt Sơn Tùng đã phả hơi nóng vào thị trường nhạc Việt trong những giai đoạn tĩnh lặng nhất của năm 2024. Với MV Chúng ta của tương lai, Sơn Tùng đưa khán giả trở lại cảm giác chờ đợi sản phẩm mới phát hành lúc 0h. Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1994 trực tiếp tạo ra hiệu ứng "domino" với cuộc cạnh tranh giữa Sơn Tùng và Bích Phương. Nhưng sau cùng, chỉ MV của Sơn Tùng có sức hút bền vững.

Gần đây, Sơn Tùng gây sốt trở lại khi biểu diễn hơn 30 phút trên một sân khấu ở Hà Nội. Trong cuộc chiến phủ sóng giữa những tên tuổi hot nhất thị trường hiện tại, với Sơn Tùng, Hieuthuhai, Tlinh, Soobin, Karik... Sơn Tùng chiến thắng áp đảo.

Đừng làm trái tim anh đau là ca khúc thành công nhất trong năm 2024.

Cách Sơn Tùng duy trì đỉnh cao

10 năm trước, Sơn Tùng đánh dấu bước ngoặt thành hiện tượng nhạc Việt sau bản siêu hit Em của ngày hôm qua. Giọng ca quê Thái Bình đã duy trì sức hút của một ca sĩ hàng đầu xuyên suốt 10 năm, trải qua một loạt biến cố về nghi vấn đạo nhái và bê bối đời tư. Khi có sự trỗi dậy của loạt nghệ sĩ gen Z gây bão mạng xã hội, sức hút của Sơn Tùng ít nhiều bị đe dọa.

Hàng chục bản hit trong quá khứ của Sơn Tùng không đủ để giúp nam ca sĩ duy trì vị thế số một ở mảng nhạc số. Năm 2023, điều đó được chứng minh khi sức hút của Sơn Tùng ở Spotify kém MCK, Tlinh, Wren Evans và Hieuthuhai.

Sức tương tác ở các kênh của Sơn Tùng trên mạng xã hội cũng suy giảm so với giai đoạn hoàng kim 5 năm trước. Khi mạng xã hội phát triển mạnh, giới nghệ sĩ ngày càng có xu hướng hợp thành đội nhóm, cùng cộng hưởng để cùng nhau kéo tương tác. Trong khi đó, Sơn Tùng cô độc một cõi, không có mối liên kết dù là người em ruột Mono.

Đến năm 2024, Sơn Tùng thay đổi. Nam ca sĩ từ bỏ giấc mộng làm nhạc tiếng Anh, quốc tế hóa để trở lại thứ âm nhạc quen thuộc. Sơn Tùng đưa bạn gái tin đồn Hải Tú trở lại MV Chúng ta của tương lai để tạo đòn bẩy truyền thông.

Một năm qua, chiến lược truyền thông của Sơn Tùng cũng khác hẳn. Thay vì kín tiếng tuyệt đối như xưa, khán giả đã thấy một Sơn Tùng chịu khó tạo nội dung hơn. Điển hình như tấm ảnh Sơn Tùng chụp ở quán trà đá, gây sốt mạng xã hội một tuần qua, đó là một chiến dịch truyền thông có tính toán.

Sơn Tùng đã nói trên sân khấu live về việc mời khán giả cùng uống trà đá vỉa hè. Sau đó, Sơn Tùng ngồi vỉa hè uống trà đá thật, và một chuỗi "content" hợp lực để gây "viral" khắp cõi mạng. Tương tự, xuyên suốt chiến dịch quảng bá cho 2 MV, Sơn Tùng hòa vào xu hướng hiện tại để chủ động tạo nội dung "viral" trên TikTok và đánh vào tâm lý của tệp khán giả gen Z, hiện là những người quyết định xu hướng cho thị trường âm nhạc.

Trước Sơn Tùng, nhạc Việt có Noo Phước Thịnh là ca sĩ dẫn đầu thế hệ và duy trì sức hút lâu dài. Xa hơn nữa, thành công của Ưng Hoàng Phúc một thời khuynh đảo từng ngõ ngách, dù là những nơi xa xôi nhất. Song, những hiện tượng xưa nay của Vpop đều phải đến giai đoạn nhường chỗ cho đồng nghiệp trẻ tuổi, khi xu hướng âm nhạc và quảng bá thay đổi.

Sơn Tùng đang là số một, trong cuộc chuyển giao thế hệ nghệ sĩ gen Y đến gen Z của thị trường. Sơn Tùng có ngạo nghễ đến đâu cũng phải thay đổi, đó là điều kiện bắt buộc để duy trì sức hút lâu dài nhất.