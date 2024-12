Concert "Anh trai say hi": Dàn nghệ sĩ xúc động khi được biểu diễn tại SVĐ quốc gia

Tối 7/12, đêm concert thứ 3 của Anh trai say hi đã diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ tới tham dự, tuy nhiên chưa bao phủ hoàn toàn các ghế trống trên sân. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc phe vé đẩy mức giá quá cao, thậm chí gấp 2,3 lần giá gốc đã khiến địa điểm biểu diễn không thể lấp đầy khán giả như dự kiến.

Trước khi bắt đầu chính thức, chương trình mở màn với sự dẫn dắt của MC Đức Bảo. Anh khẳng định Anh trai say hi là "buổi hòa nhạc được mong chờ nhất trong lịch sử thủ đô, có quy mô lên tới khoảng 50.000 khán giả". Thông tin này sau đó gây ra khá nhiều tranh cãi trên mạng xã hội sau đó do nhiều ý kiến cho rằng phát biểu này mang tính chủ quan, không đại diện cho số đông.

Khán giả tới xem concert "Anh trai say hi" tại Hà Nội. (Ảnh: BTC)

Lần đầu biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình Hà Nội trong một sự kiện quy mô lớn, đa phần các nghệ sĩ đều bộc lộ niềm xúc động. Rapper HIEUTHUHAI cho biết: "Tôi luôn mơ ước được một lần đặt chân đến SVĐ Mỹ Đình để xem bóng đá. Chương trình này như một giấc mơ khi hôm nay tôi có cơ hội được đứng tại đây, biểu diễn cùng 29 anh trai còn lại”.

Trong khi đó, Anh Tú thổ lộ đây là lần đầu tiên anh biểu diễn trên sân vận động của quê hương mình - thủ đô Hà Nội. MC Trấn Thành chia sẻ: "Bất cứ nghệ sĩ nào được biểu diễn và đứng trên SVĐ quốc gia đều vô cùng vinh dự".

Các nghệ sĩ trong concert "Anh trai say hi" tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). (Ảnh: BTC)

Với sự cổ vũ của khán giả, dàn anh trai thể hiện nhiệt tình, máu lửa các phần trình diễn. Bên cạnh các bản hit đã xuất hiện tại những concert trước đó, một số tiết mục được làm mới. Ca khúc You had me at hello lần đầu tiên được biểu diễn dành tặng riêng khán giả Hà Nội. Tại tiết mục này, các nghệ sĩ gồm Lou Hoàng, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Đình Thái Ngân, Hải Đăng Doo hoá thân thành những thú bông đáng yêu, nhiều màu sắc.

Ca khúc Tình đầu quá chén khiến sân vận động bùng nổ với sự biểu diễn của 5 anh trai Erik, Negav, Pháp Kiều, Quang Hùng MasterD. Ở tiết mục Catch me if you can, Nguyễn Đình Thái Ngân bất ngờ khoe chất giọng acoustic cùng khả năng trình diễn guitar điện, trước khi cùng các nghệ sĩ khác thể hiện tác phẩm.

Vũ Thịnh giao lưu với người hâm mộ tại concert "Anh trai say hi". (Ảnh: NSX)

Xuất hiện tại concert Anh trai say hi sau một thời gian vắng bóng do loạt scandal, Negav rơi nước mắt trước sự chào đón của khán giả. Theo quan sát của phóng viên, nam rapper sinh năm 2001 vẫn có đông đảo người hâm mộ ủng hộ. Họ mang theo poster của Negav, gào thét và xúc động khi anh xuất hiện.

Không chỉ mang tới cho người xem những màn trình diễn chất lượng, concert còn có các màn giao lưu sôi động. Tại phần dance battle, các anh trai biểu diễn vũ đạo, trong khi khán giả chính là người chấm điểm thông qua "âm lượng phát ra từ phía khán giả". MC Trấn Thành hài hước tiết lộ về giải thưởng: “Anh trai chiến thắng sẽ được cấp quyền làm chủ Fanpage Anh trai say hi trong thời gian giới hạn, có thể đăng bài và status bất kỳ".

Khán giả cuồng nhiệt cổ vũ các nghệ sĩ trong hơn 3 giờ của concert "Anh trai say hi". (Ảnh: NSX)

Concert Anh trai say hi kết thúc sau hơn 3 giờ, làm hài lòng đông đảo người hâm mộ. Chia sẻ với PV Dân Việt, Lê Thùy Chi (18 tuổi, Hà Nội) cho biết cô hạnh phúc khi có mặt tại đêm diễn của các thần tượng. "Em đã mong ước điều này từ lâu, tất cả đều như một giấc mơ. Sau chương trình, em sẽ tìm vé để tiếp tục tham gia đêm concert thứ 4".

Trong khi đó, anh Hoàng Văn Hoài (45 tuổi, Thái Nguyên) không ngần ngại mua vé và cùng vợ Lê Thu An đi chặng đường hơn 70km tới tham dự chương trình. "Tôi hài lòng với đêm diễn này. Chúng tôi đã có kỷ niệm đẹp với một chương trình chất lượng, mãn nhãn" - anh tiết lộ.

Chia sẻ với Dân Việt, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh đánh giá cao những thành tích concert Anh trai say hi tạo dựng: "Sự đón nhận của khán giả đối với sự kiện này cho thấy: Nếu chúng ta đầu tư bài bản vào chất lượng nội dung, từ dàn dựng sân khấu, âm nhạc đến trải nghiệm tổng thể thì sẽ có sự hưởng ứng mạnh mẽ từ công chúng.

Sự thành công của các concert này không chỉ tạo ra cơ hội kinh tế cho ngành giải trí mà còn khẳng định rằng, văn hóa biểu diễn ở Việt Nam đang ngày càng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Nó cũng góp phần xây dựng niềm tin của khán giả trong nước vào giá trị của nghệ thuật nội địa, đồng thời thúc đẩy sự cạnh tranh và sáng tạo hơn trong ngành công nghiệp văn hóa" - ông Minh nhận định.