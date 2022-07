Đang diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ “dì ghẻ” và cha ruột bạo hành bé 8 tuổi tử vong

Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong của bé V.A là phù phổi cấp do sốc chấn thương. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phục hồi và trích xuất được các dữ liệu camera mà Thái đã cố tình xóa nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Theo kết luận giám định pháp y bổ sung của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, các vết thương trên người bé xảy ra khoảng 1 - 6 giờ chiều 22.12.2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của bé V.A.