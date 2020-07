Chùm ảnh: Công an khám nhà riêng anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile và trụ sở Công ty Đông Kinh

Ghi nhận của nhóm PV Dân Việt, trong buổi chiều ngày 10/7, tại trụ sở của Công ty Đông Kinh xuất hiện các cán bộ Công an, Viện kiểm sát. Theo Bộ Công an, Cục Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện khám xét nhà của ông Võ Việt Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh tại phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.