Chung cư, căn hộ mini cho thuê ở TP.HCM đa phần có nguy cơ cháy nổ cao

UBND TP.HCM mới đây đã có báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 23 của HĐND thành phố về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước thời điểm Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực. Đối với các cơ sở thuộc sở hữu tư nhân, thành phố còn 235 nơi chưa thực hiện yêu cầu của Nghị quyết 23. Trong đó, nhiều cơ sở xây không phép, sai phép, không phù hợp quy hoạch, không đảm bảo về môi trường...

Tại buổi họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế xã hội TP.HCM hôm qua (ngày 14/9), Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, TP.HCM có 42.256 cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Theo Công an TP.HCM, hiện nay nhiều nhà trọ, chung cư mini nằm trong các hẻm sâu, hẹp, cách xa nguồn nước, không đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH. Người thuê trọ còn chủ quan, lơ là, bất cẩn trong việc sạc pin điện thoại, xe máy điện, xe đạp điện. Ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, công an sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn PCCC, cách thoát nạn khi xảy ra sự cố.