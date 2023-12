Mới đây, BTC Miss Earth 2023 chính thức công bố Top 8 thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất sau phần thi trang phục bikini. Đáng chú ý, Hoa hậu Lan Anh - Đại diện Việt Nam cũng có mặt trong danh sách Top 10 Best in Swimsuit do khán giả bình chọn. Ngoài đại diện Việt Nam, Top 8 người đẹp trình diễn bikini đẹp nhất gồm có: Zimbabwe, Madagascar, Venezuela, Paraguay, Philippines, Bulgaria và Hà Lan. Theo BTC Miss Earth cho biết, cộng đồng yêu nhan sắc sẽ tiếp tục bình chọn trên mạng xã hội để tìm ra người trình diễn bikini đẹp nhất tại cuộc thi này.

Thông tin và hình ảnh của Top 8 thí sinh trình diễn bikini nổi bật hiện đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Chung kết Miss Earth 2023 diễn ra tại TP.HCM vào ngày 22/12 sắp tới.

Top 8 thí sinh trình diễn bikini nổi bật nhất trước chung kết Miss Earth 2023 chính thức lộ diện. (Ảnh: BTC)

Top 8 thí sinh trình diễn bikini nổi bật nhất trước chung kết Miss Earth 2023: Đại diện Philippines nổi bật nhất?

Yllana Marie Aduana - đại diện Philippines là người mẫu, đóng quảng cáo, dẫn chương trình truyền hình ở Philippines. Cô sở hữu chiều cao Yllana cao 1,7m cùng gương mặt đẹp và vóc dáng quyến rũ. Trước khi tham gia "đường đua" Miss Earth 2023, Người đẹp Yllana Marie Aduana từng tham gia Miss Earth Philippines 2021 và vào Top 20. Một năm sau đó, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Binibining Pilipinas và vào Top 12, giành danh hiệu Người đẹp ảnh. Sau đó, Yllana Marie Aduana đăng quang Miss Fit Philippines 2022.

Yllana Marie Aduana được đánh giá là gương mặt nổi bật khi tham gia Hoa hậu Trái đất 2023. (Ảnh: BTC)

Mỹ nhân Philippines sở hữu chiều cao Yllana cao 1,7m cùng gương mặt đẹp và vóc dáng quyến rũ. (Ảnh: Instagram NV)

Đỗ Thị Lan Anh (Miss Earth Vietnam 2023) bị đau chân vẫn lọt Top 8 thí sinh trình diễn bikini nổi bật

Đỗ Thị Lan Anh đăng quang Miss Earth Vietnam 2023. Người đẹp sinh năm 1997 từng tốt nghiệp Đại Học California State University of Fullerton. Cô sở hữu chiều cao 1,71m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 85-60-95cm.

Được biết, Hoa hậu Lan Anh bị viêm bị viêm khớp cổ chân phải đến bệnh viện điều trị trước thềm cuộc thi Miss Earth 2023 diễn ra ở Việt Nam. Điều này khiến cộng đồng yêu nhan sắc không khỏi lo lắng khi theo dõi các phần thi của cô tại bán kết Miss Earth 2023 vừa diễn ra ở Thành phố Đà Lạt.

Hoa hậu Lan Anh không khiến người hâm mộ thất vọng khi cô góp mặt trong Top 8 thí sinh trình diễn bikini nổi bật. (Ảnh: BTC)

Nhan sắc xinh đẹp của đại diện Việt Nam được khen ngợi không thua kém dàn đối thủ. (Ảnh: Instagram NV)

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn nhưng Hoa hậu Lan Anh được đánh giá cao bởi nhan sắc ngọt ngào, khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt cùng sự nhiệt huyết trong những dự án thiện nguyện bảo vệ môi trường. Với những tố chất đó, cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng Hoa hậu Lan Anh có thể tiến sâu, thậm chí mang chiếc vương miện thứ hai về cho Việt Nam sau chiến thắng của Hoa hậu Khánh Phương tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018.



Jhosskaren Carrizo (Hoa hậu Trái đất Venezuela)

Jhosskaren Carrizo (27 tuổi) là người mẫu, diễn viên nổi tiếng ở Venezuela. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1,79m và thân hình săn chắc, quyến rũ.

Trước khi tham gia cuộc thi Miss Earth 2023, Jhosskaren Carrizo sở hữu thành tích đáng nể. Cụ thể, cô từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Venezuela 2020 và vào top 10, đồng thời giành giải thưởng phụ Người đẹp thanh lịch. Tại cuộc thi Miss Globe 2021, người đẹp 27 tuổi từng giành ngôi Á hậu 3.

Jhosskaren Carrizo sở hữu chiều cao ấn tượng 1,79m. (Ảnh: Instagram NV)

Nhan sắc đời thường quyến rũ của đại diện Venezuela - một trong những thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất trước chung kết Miss Earth 2023. (Ảnh: Instagram NV)

Clip: Jhosskaren Carrizo trình diễn trang phục bikini tại bán kết Hoa hậu Trái đất 2023. (Nguồn: Miss Earth)

Người đẹp Noa Claus (Hoa hậu Trái đất Hà Lan 2023)

Noa Claus (20 tuổi) sở hữu bằng cử nhân chuyên ngành Du lịch và Dịch vụ. Được biết, cô hiện đang làm việc tại một nhà hàng, đồng thời làm người mẫu. Noa Claus đến Miss Earth 2023 với thông điệp ngăn chặn nạn phá rừng, vì cây cỏ chính là lá phổi của Trái đất.

Theo chuyên trang nhan sắc quốc tế Missosology đánh giá, người đẹp Noa Claus có lợi thế rất lớn tại cuộc thi Miss Earth 2023 nhờ phong thái "làm chủ cuộc chơi".

Vóc dáng săn chắc của Hoa hậu Trái đất Hà Lan 2023. (Ảnh: BTC)

Gretha Matiauda (Hoa hậu Trái đất Paraguay 2023)

Người đẹp Gretha Matiauda (22 tuổi) sở hữu gương mặt sắc sảo với đôi mắt xanh thu hút người đối diện. Được biết, Gretha hiện đang là người mẫu tại Paraguay.

Người đẹp Gretha Matiauda sở hữu cơ bụng săn chắc. (Ảnh: BTC)

Victoria Lazarova (Hoa hậu Trái đất Bulgari 2023)

Người đẹp Victoria Lazarova (24 tuổi) sở hữu chiều cao 1m73 cùng vóc dáng gợi cảm. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Grand International 2020 và lọt Top 15 thí sinh sở hữu mặt mộc đẹp nhất. Được biết, Hoa hậu Trái đất Bulgari 2023 có thể nói trôi chảy 3 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Ý.

Người đẹp Victoria Lazarova (24 tuổi) sở hữu chiều cao 1,73cm. (Ảnh: BTC)

Courtney Tadiwanashe Jongwe (Hoa hậu Trái đất Zimbabwe 2023)

Courtney Tadiwanashe Jongwe (22 tuổi) là một người mẫu và người dẫn chương trình khá có tiếng tại quê nhà. Người đẹp hiện là sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học và Chế biến, đây là một ngành nghề rất khó và đòi hỏi kiến thức sâu rộng. Trước khi tham gia cuộc thi Miss Earth, người đẹp Courtney là Á hậu 1 Miss Environment Zimbabwe (Hoa hậu Môi trường Zimbabwe).

Người đẹp Courtney Tadiwanashe Jongwe sở hữu làn da nâu khỏe khoắn và vóc dáng gợi cảm. (Ảnh: BTC)

Valisoa Fifaliana Ratsimbazafy (Hoa hậu Trái đất Madagascar 2023)

Người đẹp Valisoa Fifaliana Ratsimbazafy (27 tuổi) sở hữu gương mặt khả ái. Tuy nhiên, hình thể của cô không được đánh giá cao vì vòng eo được đánh giá là chưa thon gọn so với dàn thí sinh nổi bật tại cuộc thi Miss Earth 2023. Dù vậy, cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng yêu nhan sắc tại quê nhà. Nhờ đó, Valisoa Fifaliana Ratsimbazafy lọt Top 8 thí sinh mặc bikini đẹp nhất tại Miss Earth 2023.

Vóc dáng của Valisoa Fifaliana Ratsimbazafy khi trình diễn trang phục bikini tại vòng bán kết Miss Earth 2023 chưa thật sự được đánh giá cao. (Ảnh: BTC)