Tối qua (16/8), sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) mùa 5 và vòng thi áo tắm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) chính thức diễn ra tại TP. HCM. Trong đêm thi quan trọng này có sự góp mặt của dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám như: Đương kim Miss Grand Vietnam Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trần Tuyết Như, Trần Nguyên Minh Thư, Miss Intercontinental Vietnam 2023 Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Á hậu Đào Thị Hiền, Á hậu Huỳnh Minh Kiên...

Lộ diện 4 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất trước chung kết Miss Grand Vietnam 2023

Top 44 thí sinh sẽ trình diễn 3 bộ sưu tập đến từ 3 nhà thiết kế: Võ Thanh Can, Ivan Trần và Hoàng Tony. Sau những màn trình diễn thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc của dàn thí sinh, Top 4 đề cử Best in Swimsuit được BTC cuộc thi công bố gồm: Lê Hoàng Phương, Bùi Khánh Linh, Nguyễn Hồng Diễm và Nguyễn Thị Thu Hằng.

Nhan sắc 4 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất trước chung kết Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: Miss Grand Vietnam)

Bùi Khánh Linh lọt Top 4 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất trước chung kết Miss Grand Vietnam 2023

Tại vòng thi áo tắm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, thí sinh Bùi Khánh Linh diện bikini chất liệu sequin màu đỏ, khoe thân hình quyến rũ. Ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam năm nay, mỹ nhân gốc Bắc Giang đã được đánh giá là thí sinh nổi bật nhờ sở hữu thành tích "khủng" khi vừa lọt Top 5 Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam).

Bùi Khánh Linh sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, chiều cao 1,76 m cùng số đo 3 vòng gợi cảm lần lượt là 84-60-96 cm. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước khi tham gia "đường đua" Miss Grand Vietnam 2023, Bùi Khánh Linh từng là Hoa khôi áo dài cuộc thi "King and Queen" tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020; Hoa khôi áo dài cuộc thi học sinh thanh lịch THPT Phương Sơn, Bắc Giang. Tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022, Bùi Khánh Linh dừng chân ở Top 10 chung cuộc.



Hiện tại, người đẹp quê Bắc Giang là sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Năm học 2020 - 2021, cô là sinh viên có thành tích học tập xuất sắc với GPA 3.63/4.

Ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, Bùi Khánh Linh đã được đánh giá là thí sinh nổi bật nhờ sở hữu thành tích "khủng" khi vừa lọt Top 5 Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). (Ảnh: Miss Grand Vietnam)

Lê Hoàng Phương

Lê Hoàng Phương không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng yêu nhan sắc khi cô từng lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 cùng với giải phụ Best Catwalk. Trước đó, cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và dừng chân ở Top 10 chung cuộc cùng giải thưởng Người đẹp biển. Nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ cùng khả năng trình diễn ấn tượng, Lê Hoàng Phương thu hút mọi ánh nhìn khi thể hiện trong vòng thi trang phục áo tắm tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023.

Màn trình diễn bikini của Lê Hoàng Phương giúp cô lọt Top 4 đề cử giải Best in Swimsuit trước chung kết Miss Grand Vietnam 2023. Lê Hoàng Phương sở hữu chiều cao 1,76 m cùng số đo ba vòng 86-61-94cm. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo Lê Hoàng Phương chia sẻ, khi quyết định tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, cô đã có kế hoạch học tập, rèn luyện, cải thiện những khả năng còn thiếu, trang bị những kiến thức cho ngành nghề, lĩnh vực của mình. (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Hồng Diễm



Trong phần thi áo tắm thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, thí sinh Nguyễn Hồng Diễm trình diễn bikini với tông màu tím nhạt. Được biết, Nguyễn Hồng Diễm sinh năm 1998, là người dân tộc Tày đến từ Cao Bằng. Cô tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Năm 2022, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam và vào Top 5 chung cuộc.

Hồng Diễm sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương cùng mái tóc ngắn cá tính. Người đẹp sinh năm 1998 cao 1,76 m cùng số đo ba vòng 86-64-91 cm. (Ảnh: Tiền Phong)

Lọt Top 4 đề cử Best in Swimsuit càng cho thấy Hồng Diễm đã có sự tiến bộ về kỹ năng trình diễn khi tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Thị Thu Hằng



Thu Hằng sinh năm 2001, quê Thái Bình, từng được ví là "bản sao" Hoa hậu Kỳ Duyên. Cô gây chú ý khi lọt Top 4 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất trước chung kết Miss Grand Vietnam 2023.

Trước khi tham gia "đường đua" Miss Grand Vietnam năm nay, Thu Hằng từng tham gia Miss World Vietnam 2022. Tuy nhiên, người đẹp gốc Thái Bình chưa giành thứ hạng cao tại cuộc thi nhan sắc này.

Tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, Nguyễn Thị Thu Hằng được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong đêm chung kết. (Ảnh: Tiền Phong)