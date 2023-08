Thí sinh Miss Grand Vietnam 2023 chuẩn bị cho phần trình diễn bikini thế nào?

Tối nay (16/8), sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) 5 và Best in Swimsuit (Trình diễn áo tắm) trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 chính thức diễn ra tại TP.HCM. Trước thềm diễn ra đêm thi quan trọng này, các thí sinh vẫn tích cực tập luyện chăm chỉ. Ngoài ra, sân khấu độc đáo của sự kiện thời trang VBFF 5 và phần trình diễn bikini cũng được đạo diễn Hoàng Nhật Nam kiêm nhà sáng lập hé lộ.

Chia sẻ với Dân Việt, BTC Miss Grand Vietnam cho biết, các thí sinh đều lựa chọn cho mình chế độ ăn uống hợp lý và kết hợp tập thể dục, tập gym để duy trì vóc dáng cân đối. Theo thí sinh Bùi Khánh Linh (SBD 388) cho biết, cách cô giữ dáng nhờ việc tiêu thụ lượng calo nhiều hơn lượng calo đưa vào cơ thể.

Thí sinh Miss Grand Vietnam 2023 hé lộ "bí kíp" giữ thân hình nóng bỏng trước phần trình diễn bikini. (Ảnh: BTC)

Là người đẹp sở hữu vòng eo 57cm thon gọn trong dàn thí sinh tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, Lê Thị Hồng Hạnh (SBD 314) tiết lộ, "bí kíp" trước khi trình diễn trang phục áo tắm là cô sẽ hạn chế uống nước và chỉ ăn trái cây để giữ bụng thon hơn. Riêng thí sinh Dương Tiểu Hân (SBD 068) lại có sự khác biệt khi cô chọn cách ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, tập gym mỗi ngày để giúp bản thân có thân hình nóng bỏng hơn.

Sở hữu vòng eo 58cm, thí sinh Võ Quỳnh Thư (SBD 444) hé lộ, 3 cách giữ dáng của cô gồm: Giảm tinh bột, bổ sung đạm, tập thể dục hoặc nếu không có thời gian thì cô sẽ tập siết bụng mỗi ngày để có vòng eo săn chắc. Tương tự với thí sinh Nguyễn Hồng Diễm (SBD 332), cô cũng chọn ăn theo chế độ giảm tinh bột, giảm đồ ngọt, kết hợp tập luyện với dây kháng lực 30 phút/ngày để hông và bụng có đường cơ rõ nét hơn.

Thí sinh Bùi Khánh Linh SBD 388) tập luyện trước thềm sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) 5 và Best in Swimsuit (Trình diễn áo tắm). (Ảnh: BTC)

Link xem phần thi bikini Miss Grand Vietnam 2023

Theo BTC Miss Grand Vietnam cho biết, thí sinh giành chiến thắng vòng thi trang phục áo tắm không chỉ nhận được giải thưởng giá trị mà còn được đặc cách vào thẳng Top 20 chung cuộc. Trong đêm thi quan trong này, Top 44 thí sinh sẽ trình diễn 3 bộ sưu tập đến từ 3 nhà thiết kế: Võ Thanh Can, Ivan Trần và Hoàng Tony.

Ngoài dàn thí sinh tranh tài trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest 5 và Best in Swimsuit còn có sự góp mặt của đương kim Miss Grand Vietnam Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trần Tuyết Như, Trần Nguyên Minh Thư, Miss Intercontinental Vietnam 2023 Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Á hậu Đào Thị Hiền, Á hậu Huỳnh Minh Kiên... Được biết, dàn người này sẽ đảm nhận những vị trí quan trọng mà thời điểm hiện tại phía BTC cuộc thi chưa thể tiết lộ.

Trong ảnh (từ trái sang) gồm: Á hậu Trần Nguyên Minh Thư, Á hậu Trần Tuyết Như, đương kim Miss Grand Vietnam Đoàn Thiên Ân và Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu có mặt tại buổi tổng duyệt trước thềm đêm thi quan trọng. (Ảnh: BTC)



Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Minh Kiên tham gia tổng duyệt sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest 5. (Ảnh: BTC)

Theo Đạo diễn Hoàng Nhật Nam tiết lộ, sàn runway trong đêm thi quan trọng này sẽ uốn lượn theo những đường cong. (Ảnh: BTC)

Trong ảnh là Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu tham gia buổi tổng duyệt. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ về sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest 5, Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng cho biết, thiết kế sân khấu có nhiều điểm mới lạ so với 4 mùa đã diễn ra trước đó. Đặc biệt là sàn runway uốn lượn theo những đường cong, khác biệt so với những sàn runway mùa trước. Ngoài ra, ở phần thi trình diễn trang phục áo tắm, các thí sinh sẽ được tự do chuẩn bị trang phục, đây cũng là điểm mới lạ nhưng vẫn bám sát với format của cuộc thi quốc tế Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế).

Theo BTC Miss Grand Vietnam 2023 cho biết, sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) 5 và Best in Swimsuit (Trình diễn áo tắm) diễn ra từ lúc 19h30 tối nay (16/8) tại TP.HCM. Dân Việt xin gửi đến quý độc giả link xem phần trình diễn bikini, sự kiện thời trang VBFF 5 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 được phát sóng trực tiếp trên Fanpage Miss Grand Vietnam:

https://www.facebook.com/MissGrandVNOfficial