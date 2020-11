Chung kết Rap Việt: Biểu cảm của GDucky khiến dân mạng tranh cãi, dấy lên nghi vấn không phục kết quả

Chung kết Rap Việt đang trở thành chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi. Các thông tin liên quan đến chương trình đều nhận được sự quan tâm của công chúng. Sau nhiều tiết mục hấp dẫn, MC Trấn Thành gọi tên Dế Choắt (team Wowy) trở thành Quán quân Rap Việt. Có lượt bình chọn ít hơn, GDucky (team Karik) giành giải Á quân Rap Việt.

Kết quả chung cuộc khiến fan hâm mộ GDucky không khỏi tiếc nuối. Bởi, trước khi đêm chung kết diễn ra, anh là thí sinh được kỳ vọng và dự đoán sẽ giành giải cao nhất của Rap Việt: "Tiếc cho GDucky! Nhưng Dế Choắt cũng rất xứng đáng!", "GDucky với Dế Choắt đều là hai thí sinh có tài năng, ai thắng cũng rất thuyết phục", "Chúc mừng Dế Choắt, tiếc cho GDucky"…

Bên cạnh đó, phản ứng của GDucky khi biết kết quả chung cuộc gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, nam thí sinh bật khóc khi Dế Choắt được gọi tên trở thành Quán quân. GDucky lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Không những thế, đứng trên sân khấu, GDucky còn hô to: "When I say G, you say Ducky" (Tạm dịch: Khi tôi nói G, bạn hãy nói Ducky).

Phản ứng của GDucky khiến một bộ phận khán giả đoán rằng anh tỏ thái độ không hài lòng với kết quả chung cuộc. Từ đó, họ lên tiếng trách và nhắc nhở nam thí sinh: "GDucky không bình tĩnh được khi mất danh hiệu Quán quân. Thương!", "Biểu cảm của GDucky gắt quá! Như thế dễ gây mất cảm tình lắm!", "Dế Choắt cũng xứng đáng mà", "Chắc GDucky sốc và hụt hẫng lắm!"…

Tuy nhiên, nhiều khán giả lên tiếng bênh vực GDucky. Họ cho rằng phản ứng của GDucky chỉ là cách anh tự trấn an bản thân và xúc động khi biết kết quả. Họ mong rằng khán giả bớt khắt khe, soi mói hay cố tình suy đoán cảm xúc của thí sinh theo hướng tiêu cực.