Chuỗi sự kiện “Lễ hội mùa hè Sa Pa” kích cầu du lịch 2022 sắp khởi tranh

Chuỗi các sự kiện "Lễ hội mùa hè" sẽ chính thức khai mạc từ ngày 23/4/2022 tại thị xã Sa Pa. Ảnh: Đức An.

Theo đó, sẽ chính thức kích hoạt và khởi động 18 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch hè hấp dẫn, đặc sắc được tổ chức trên địa bàn thị xã Sa Pa từ tháng 4/2022 cho đến hết tháng 7/2022.

Sa Pa: Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022 lớn nhất Việt Nam lần đầu tiên sẽ được tổ chức

Mở đầu cho chuỗi sự kiện "Lễ hội mùa hè" lần này, chương trình khai mạc "Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022" tại sân khấu vườn hồng - ga cáp treo diễn ra từ ngày 23/4 và kéo dài đến hết ngày 23/5/2022.

Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam, với diện tích 50.000 m2. Lễ hội có kết hợp tổ chức nhiều sự kiện nghệ thuật giàu bản sắc văn hóa Tây Bắc, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo chưa từng có.

Sau ngày mở cửa trở lại du lịch, du lịch thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang có những dấu hiệu khởi sắc, trong đó điểm nhấn là chuỗi các sự kiện kích cầu du lịch. Ảnh: Thùy Chi.

Cùng ngày với sự kiện trên là chương trình diễu hành Carnaval "Sa Pa - Xứ sở hoa hồng" cũng lần đầu tiên được tổ chức tại Sa Pa nhằm quảng bá thương hiệu Sa Pa - Xứ sở hoa hồng. Diễu hành xuất phát từ ga đi cáp treo Fansipan đến điểm cuối là Cầu Mây. Chương trình có sự kết hợp tổ chức các màn nghệ thuật đường phố đặc sắc mang dấu ấn văn hóa các dân tộc thiểu số tại các điểm dừng.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/điện tử Dân Việt, bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa, cho biết: Các hoạt động du lịch hè Sa Pa sẽ được chia ra thành 3 chuỗi, như các sự kiện khai mạc và khởi động “Lễ hội mùa hè”.

Các sự kiện tổ chức phân bố tại nhiều khu - điểm du lịch khác nhau trên địa bàn thị xã nhằm giảm tải lượng khách tại các điểm du lịch truyền thống. Đến nay, các cơ quan đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện.

Thị xã Sa Pa cũng đã gửi thông cáo báo chí tới các đơn vị truyền thông để phối hợp tuyên truyền, quảng bá các sự kiện theo kế hoạch. Riêng công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện khai mạc và khởi động chương trình du lịch hè tổ chức vào ngày 23/4, thị xã Sa Pa và Công ty TNHH dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa đã cơ bản hoàn tất với màn khai mạc quy mô nhất, không gian thơ mộng với hàng trăm loại hoa hồng khoe sắc…

Sa Pa: Chùm sự kiện độc đáo, hấp dẫn kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2022

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đến với Sa Pa du khách sẽ được trải nghiệm các sản phẩm du lịch văn hóa trải nghiệm tái hiện "Chợ tình Sa Pa".

Sa Pa - thổ cẩm và hoa bằng việc trang trí tổng thể không gian bằng hoa và thổ cẩm các dân tộc Sa Pa; hình thành các góc check-in theo chủ đề: hoa và thổ cẩm Xa Phó; hoa và thổ cẩm Mông, hoa và thổ cẩm Dao…

Hội chợ thổ cẩm, quà tặng, quà lưu niệm và đặc sản Lào Cai hình thành không gian trình diễn, giới thiệu các quy trình là thổ cẩm; các sản phẩm thổ cẩm, các quà tặng lưu niệm và sản phẩm đặc sản của Sa Pa và tỉnh Lào Cai.

Thông quan chuỗi các sự kiện Lễ hội mùa hè sẽ là dịp để du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm. Ảnh: Thùy Chi.

Một số sự kiện khác như, "Carnaval đường phố" trình diễn diễu hành kết hợp chương trình nghệ thuật độc đáo dựa trên chất liệu dân gian của 6 dân tộc trên địa bàn thị xã Sa Pa (Mông, Dao, Tày, Dáy, Xa Phó, Kinh) theo loại hình nghệ thuật đường phố hoạt náo và gây hiệu ứng tương tác với khán giả.

Lễ hội vó ngựa trên mây, với sự tham gia của 30 nài ngựa đến từ các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, thành phố Lào Cai và tỉnh Tuyên Quang.

Khám phá văn hóa các dân tộc xã Tả Phìn du khách tham gia các hoạt động sản xuất với nông dân Tả Phìn; cách hái lá thuốc của đồng bào dân tộc Dao, quá trình làm các công đoạn nấu thuốc tắm, sử dụng thảo dược và trực tiếp trải nghiệm tắm lá thuốc. Tìm hiểu các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của đồng bào dân tộc Mông và Dao.

Chương trình khai mạc "Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022" tại sân khấu vườn hồng - ga đi khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Ảnh: Mùa Xuân.

Lễ hội đá và hoa, bao gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, trình diễn các nghề thủ công của các nghệ nhân, trò chơi dân gian, tham quan các vườn hoa, rừng đá được thiên nhiên ban tặng, khám phá du lịch núi Hàm Rồng, thưởng thức các món ăn truyền thống của các đồng bào dân tộc vùng cao,vũ điệu mời rượu; tham gia giải chinh phục đỉnh Hàm Rồng.

Chương trình văn nghệ "Hương sắc Sa Pa", với các làn điệu dân ca, dân vũ và dân nhạc của cộng đồng các dân tộc thiểu số Sa Pa; Những ca khúc và vũ điệu đặc sắc ca ngợi vẻ đẹp của con người và thiên nhiên Sa Pa.

Ngày hội văn hoá bản Mông Cát Cát, giới thiệu các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian của dân tộc Mông; các trò chơi dân gian; trình diễn nghề thủ công truyền thống dân tộc Mông; rèn đúc nông cụ, chạm khắc bạc, se lanh, dệt vải, nhuộm chàm, vẽ hoa văn sáp ong trên vải lanh, nghề đan thồ, bện hài, gian hàng ẩm thực xôi 7 mầu.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 luôn là thời kỳ cao điểm khách của khu du lịch quốc gia Sa Pa. Đến thời điểm hiện tại, công suất buồng phòng cho kỳ nghỉ lễ đã đạt đến trên 95% trên tất cả các phân khúc. Ảnh: PV.

Theo bà Hoàng Thị Vượng, để đảm bảo các điều kiện an toàn cho du khách tham quan, trải nghiệm chuỗi sự kiện "Lễ hội mùa hè" và đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 khi lượng khách tăng cao, UBND thị xã Sa Pa đã tổ chức cuộc họp triển khai "Lễ hội mùa hè" diễn ra theo đúng kế hoạch.

UBND thị xã Sa Pa đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ lễ hội. Chỉ đạo Công an thị xã đảm bảo các điều kiện an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã, đặc biệt là các điểm diễn ra lễ hội; tổ chức phân luồng giao thông.

Xây dựng phương án sắp xếp các điểm đỗ và dừng xe để giảm thiểu ùn tắc giao thông. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá các dịch vụ phục vụ du khách.

Sa Pa điểm đến hấp dẫn du lịch hè cho du khách

Du khách tham quan, trải nghiệm tại khu du lịch bản Cát Cát. Ảnh: Thùy Chi.

Sau chuỗi sự kiện của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2022, sẽ diễn ra nhiều sự kiện khác, như: Ngày hội Văn hóa Ấn Độ tại Sa Pa; giải chạy "Sa Pa - Mùa nước đổ; Đại lễ Phật Đản; Ngày hội quốc tế Yoga trên đỉnh Fansipan; Show diễn nghệ thuật vũ điệu trên mây; trải nghiệm không gian văn hoá Tây Bắc; Lễ hội trốn nóng trên mây.

Qua chuỗi sự kiện "Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2022" nhằm giới thiệu các chương trình du lịch hè đặc sắc, các sự kiện văn hóa, thể thao độc đáo gắn với tiềm năng thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa của Sa Pa.

Đây cũng là dịp để du khách trong nước và quốc tế đến tham quan cảm nhận được sự biến đổi diệu kỳ của khí hậu Sa Pa khi tiết trời 4 mùa hội tụ trong một ngày.

Các chương trình hứa hẹn sẽ tạo ra sản phẩm du lịch hè hấp dẫn và thu hút khách du lịch khi đến với Sa Pa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa riêng, đặc thù của khu du lịch quốc gia Sa Pa.