Chương Mỹ ban hành Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2022

Kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2022 của UBND huyện Chương Mỹ nêu rõ mục tiêu chung tăng cường vai trò quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn huyện; nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của người sử dụng lao động để không ngừng chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động...

Cùng vơis đó, UBND huyện Chương Mỹ cũng đề ra các mục tiêu cụ thể đó là: Thực hiện 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Hàng năm, trung bình giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người, đặc biệt là trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tại nạn lao động (xây dựng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, vận hành lưới điện...).



Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong tình hình thích nghi với phòng, chống dịch Covid-19, phấn đấu Trên 95% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ cấp huyện, công chức phụ trách công tác lao động - thương binh và xã hội cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực về ATVSLĐ.

Trên 85% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; người làm công tác ATVSLĐ; người làm công tác y tế; an toàn vệ sinh viên trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động.

Trên 80% số làng nghề, hợp tác xã làm việc trong môi trường có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về ATVSLĐ.

Trên 80% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện về sơ cứu, cấp cứu. Trên 60% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 60% doanh nghiệp có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện đo quan trắc môi trường lao động.

Giảm 15% số người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp, đảm bảo trên 80% số người lao động làm việc tại các cơ sở nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp được khám, phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp.

Tăng thêm 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý ATVSLĐ, bước đầu xây dựng văn hóa an toàn trong lao động. Đảm bảo 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật. Đảm bảo 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đảm bảo 100% đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thành lập được mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Để thực hiện các mục tiêu trên UBND huyện Chương Mỹ cũng đề ra các nhiệm vụ chủ yếu và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn huyện.