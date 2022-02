Huyện Chương Mỹ: Hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm

Nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mại dâm, giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; hạn chế các ảnh hưởng do tệ nạn mại dâm gây ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.



Bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm tạo cơ hội cho họ thay đổi cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố và huyện trong công tác phòng, chống mại dâm.

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp tổ chức triển khai thực hiện, tăng cường công tác phối hợp để hoàn thành Kế hoạch đúng tiến độ với hiệu quả cao nhất.

UBND huyện Chương Mỹ chỉ đạo lực lượng Công an xã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm, tăng cường đầu tranh, trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm. Ảnh: Dân Việt

Phấn đấu triệt xóa 100% các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm và duy trì để không tái hoạt động trở lại tại các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm đã triệt xóa; tổ chức kiểm tra 80% các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện.

Duy trì và nhân rộng các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm.

Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho 20% người làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp huyện và 10% ở cấp cấp xã.

100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức được ít nhất là một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghề nghiệp trên địa bàn huyện.

Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; các cơ sở có biểu hiện phức tạp về tệ nạn mại dâm phải kiểm tra ít nhất một lần.

Các phòng, ban, ngành huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phòng, chống mại dâm lồng ghép với hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2022, đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mại dâm vào sinh hoạt thôn, xóm, tổ dân phố và các câu lạc bộ của các Hội đoàn thể ở địa phương duy trì và xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

Triển khai các nội dung của hoạt động hỗ trợ giảm hại trong công tác - phòng, chống mại dâm cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; rà soát, đánh giá, tổ chức kiểm tra việc triển khai, công tác phòng, chống mại dâm cấp xã để nâng cao hiệu quả phòng chống mại dâm tại địa phương. Kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện, phân loại, chấm điểm, đánh giá xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

Chỉ đạo lực lượng Công an xã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm, tăng cường đầu tranh, trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, khu vực, tuyến đường và đường dây tổ chức hoạt động mại dâm trên địa bàn; phối hợp, cung cấp thông tin để cập nhật phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu, quản lý thông tin về tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý.

Phối hợp với ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu UBND cùng cấp ký kết liên tịch tăng cường công tác phối hợp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Duy trì không để tái hoạt động tại các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm - đã được triệt xóa. Thống kê, báo cáo số người vi phạm tệ nạn mại dâm bị xử phạt hành chính trên địa bàn xã, thị trấn. Kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, khu vực nghi hoạt động mại dâm để có giải pháp triệt xóa, không để phát triển thành điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Chú trọng công tác hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm, người bán dâm nghiện ma túy tại địa phương, giúp họ có thu nhập ổn định cuộc sống, không tái hoạt động mại dâm.

UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chỉ tiêu, nhiệm vụ và nội dung được phân công, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương.