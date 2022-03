Chương trình hẹn hò Single's Inferno lên kế hoạch ra mắt mùa hai

Ngày 24/3, theo TV Daily, chương trình hẹn hò thực tế đình đám của Netflix Single's Inferno chính thức lên kế hoạch khởi quay mùa thứ 2. Hiện nhà sản xuất đã bắt đầu chiến dịch casting nhân vật. Mặc dù vậy, Netflix phản hồi rằng, kế hoạch mùa thứ 2 vẫn chưa được xác định thời gian cụ thể.

Mặc dù vậy, mùa thứ hai của chương trình hẹn hò ăn khách này có khả năng được triển khai trong thời gian sắp tới bởi gã khổng lồ phát trực tuyến cũng "ngập ngừng" chưa công bố kế hoạch tạm dừng. Chương trình này ghi điểm bởi ngắn gọn và thu hút lượng người xem lớn, không giống như các game show hẹn hò dài kỳ khác như Love Island và The Bachelor.

Single's Inferno lên kế hoạch khởi quay mùa thứ 2. (Ảnh: Netflix).

Có khả năng Netflix đang theo dõi cẩn thận xem phần đầu tiên thu hút người xem trên quy mô toàn cầu trước như thế nào khi xác nhận một phần khác. Với sự lan tỏa của nó, rất có thể Netflix sẽ gia hạn Single's Inferno, nhưng người xem sẽ phải đợi thông báo chính thức.

Theo nhiều báo cáo khác nhau, người xem Netflix đã dành hơn 17 triệu giờ để theo dõi chương trình, đây là một con số ấn tượng. Sau tất cả, gã khổng lồ phát trực tuyến đã thành công vang dội với các chương trình thực tế khác như Love is Blind, The Circle và Too Hot to Handle.

Theo News Culture, các nhà sản xuất của Single's Inferno đều cho biết rằng, họ rất nóng lòng muốn thực hiện một mùa mới. Nhà sản xuất Kim Na Hyun cho biết: "Chúng tôi muốn làm Phần 2 của Single's Inferno và sẽ rất thích nếu "cơ hội đến. Với sự ủng hộ của khán giả mà chương trình nhận được trên toàn cầu, tôi tin rằng mùa tiếp theo sẽ thú vị hơn nữa".

Dàn diễn viên tham gia Single's Inferno mùa thứ nhất.

Mùa đầu tiên của "Single's Inferno" được phát sóng từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2022 và có sự tham gia của dàn diễn viên Song Ji A, Kim Hyeon Joong, An Yea Won, Choi Si Hun, Kang So Yeon, Moon Se Hoon, Seong Min Ji, Oh Jin Taek , Shin Ji Yeon, Kim Jun Sik, Kim Su Min và Cha Hyun Seung.

Chỉ kéo dài 8 tập và chiếu chóng vánh trong ba tuần, chương trình bất ngờ trở thành hiện tượng tại Hàn Quốc, Việt Nam và nhiều nước khác.

News1 đã dẫn lại số liệu của Netflix, đưa tin Single's Inferno có mặt trong top 10 chương trình phổ biến nhất chỉ 3 ngày sau khi chiếu tập 1-2, đồng thời đứng đầu danh sách được xem nhiều nhất ở Singapore, Việt Nam, Hong Kong, Thái Lan... Hiệu ứng này thậm chí tốt hơn cả Too Hot To Handle - chương trình được xem là nguồn cảm hứng để Hàn Quốc sản xuất Single's Inferno.

Không mời các ca sĩ, diễn viên có ngoại hình bắt mắt, nhưng yếu tố phần nhìn của chương trình vẫn được đảm bảo ở mức hoàn mỹ. Cả sáu chàng trai xuất hiện ở đảo địa ngục đều có gương mặt ưa nhìn, chiều cao nổi trội, gu thời trang thu hút và thân hình vạm vỡ.