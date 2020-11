Chương trình truyền hình thực tế về việc làm vượt khó quay lại giữa mùa dịch

Tiếp nối thành công của mùa 1, "Cơ hội cho ai – Whose Chance?" – chương trình truyền hình thực tế về việc làm mùa thứ 2 đã trở lại với khung giờ mới, 12h00 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam, bắt đầu từ ngày 7/11.



Các sếp của tập đoàn, doanh nghiệp chia sẻ nhu cầu tìm người trên chương trình truyền hình.

Trong mùa 1, chương trình đã mang lại việc làm với vị trí tốt, đãi ngộ xứng đáng cho 19 ứng viên tại 8 tập đoàn, doanh nghiệp với đa dạng độ tuổi, nghề nghiệp, khu vực địa lý khác nhau, trong đó mức lương cao nhất dành cho người lao động là 45 triệu đồng/tháng. Phỏng vấn thật – Thương lượng thật – Việc làm thật là 3 yếu tố giúp "Cơ hội cho ai – Whose Chance?" khẳng định vị trí và ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Chương trình như một "sàn giao dịch việc làm minh bạch", nơi mà trình độ, kinh nghiệm, năng lực của người lao động và các mức lương, chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp được mang ra thương lượng một cách công khai trên sóng truyền hình quốc gia.

Cũng bởi những ý nghĩa thiết thực, mang yếu tố cộng đồng, truyền cảm hứng mà chương trình mang lại, trong buổi công bố chương trình "Cơ hội cho ai – Whose Chance?" mùa 2 tại Hà Nội, đơn vị sản xuất ALO Media được vinh danh và trao Kỷ lục Việt Nam "Cơ hội cho ai – Whose chance: Chương trình đầu tiên và duy nhất trên truyền hình mang lại việc làm và công khai mức lương cho người lao động".

Chương trình đầu tiên và duy nhất trên truyền hình mang lại việc làm và công khai mức lương cho người lao động.

Tăng trưởng kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều lĩnh vực, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng do tác động của Covid-19, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, 9 tháng đầu năm 2020, cả nước có 31,8 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên mất việc, phải giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm thu nhập.

TS. Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cố vấn chương trình, cho biết: "Trong bối cảnh toàn cầu bị ảnh hưởng bởi Covid-19, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam bị ảnh hưởng, doanh thu, lợi nhuận sụt giảm, phải cắt giảm lao động. Nhiều người lao động bị mất việc làm, bị giảm thu nhập. Nên việc tổ chức sản xuất một chương trình truyền hình mang lại việc làm là rất cần thiết nhưng cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tôi đánh giá cao tinh thần truyền cảm hứng và mang lại năng lượng tích cực cho khán giả, cho người lao động và cả doanh nghiệp. Tin rằng chương trình năm nay sẽ nhận được sự quan tâm của cả xã hội và cộng đồng. Tôi đánh giá đây là một chương trình có ý nghĩa xã hội cao, là chương trình truyền hình thực tế số 1 về việc làm hiện nay".

So với mùa 1, "Cơ hội cho ai – Whose Chance?" mùa 2 được đổi mới toàn diện từ thiết kế sân khấu ấn tượng hơn, hình ảnh hiện đại hơn. Về nội dung, điểm nhấn đổi mới đặc biệt nhất của "Cơ hội cho ai – Whose chance?" mùa 2 là vòng thi đầu tiên - Vòng Đối mặt. Bên cạnh đó sự xuất hiện của MC Thành Trung với sức trẻ, cách dẫn sôi nổi, hài hước đã tạo ra màu sắc giải trí, tươi mới cho chương trình.

"Cơ hội cho ai – Whose Chance?" mùa 2 có sự tham dự của lãnh đạo của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn: Ông Dương Long Thành – Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group, ông Nguyễn Thanh Quyền – Tổng Giám đốc Thắng Lợi Group, ông Lê Đức Thuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (Bánh Bảo Ngọc), ông Nguyễn Tuấn Lương – Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY), bà Lưu Nga – nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty Thời trang ELISE (mùa 1 + mùa 2), ông Lê Trí Thông - Tổng Giám đốc Công ty CP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), ông Hoàng Nam Tiến – Chủ tịch HĐQT FPT Telecom (mùa 1 + mùa 2), ông Vũ Minh Trí – Tổng Giám đốc VNG Cloud và ông Ngô Hoàng Gia Khánh – Phó Tổng Giám đốc phát triển Doanh nghiệp TIKI (mùa 1 + mùa 2).

Chương trình được phát sóng trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam, vào 12h trưa thứ bảy hàng tuần từ ngày 7/11.