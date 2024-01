Hàng loạt chương trình mang nắng mùa xuân

Trong những ngày đầu năm 2024, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã liên tục tổ chức và kết nối thực hiện những chương trình thiện nguyện dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực cho các trường học, học sinh vùng sâu, vùng xa, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 18/1/2024 chuyến xe thiện nguyện của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm đã lăn bánh và dừng chân tại Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Bắc Mê với Chương trình "Đông ấm vùng cao" tặng hệ thống nước nóng cho thầy trò nhà trường. Hệ thống nước nóng 2 trong 1 với công suất 8.000 lít sẽ giúp hàng trăm học sinh bán trú không còn phải góp củi nấu nước tắm trong những ngày tiết trời giá rét.

Hệ thống nước nóng sẽ giúp các em học sinh vùng cao không còn lo lắng việc vệ sinh tắm gội vào những ngày giá rét.

Nằm trong chuỗi hoạt động tại đây, "Phiên Chợ 0 đồng" giữa thôn bản vùng cao Nà Lại thuộc xã Thượng Tân (huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) cũng được tổ chức trong niềm hân hoan của bà con. Cầm tấm phiếu mua hàng 0 đồng trên tay, hơn 100 hộ dân ở Nà Lại đã nhận được món quà thiết thực cho gia đình như: Cá khô, dầu ăn, nước mắm, bột canh, đường, quần áo, bánh kẹo, sữa... Tổng trị giá Chương trình "Đông ấm vùng cao" lên tới 520 triệu đồng.

Rất nhiều phần quà được trao tặng đến tay người dân thôn Nà Lại.

Tiếp đó, ngày 20/1, hành trình của sự sẻ chia tiếp tục đến với thầy cô và học sinh Trường Tiểu học và THCS Nậm Dịch (xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang). Thông qua bài viết "Mong ước mùa Đông ấm áp và nước sạch cho thầy trò điểm trường Bản Péo" được đăng tải trên Báo Điện tử Dân Việt, các nhà hảo tâm đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa về với Trường Tiểu học và THCS Nậm Dịch.

Một giếng nước sạch, hàng trăm chiếc chăn, quần áo cùng bánh kẹo và nhu yếu phẩm là sự động viên cho thầy trò vùng cao Nậm Dịch vượt qua khó khăn để dạy tốt học tốt. Tổng trị giá chương trình là 150 triệu đồng.

Đoàn từ thiện trao tặng giếng khoan trị giá 17.000.000 cho nhà trường. Hệ thống giếng khoan có vai trò quan trọng, đảm bảo nguồn nước sạch cho sinh hoạt của thầy cô và học sinh nhà trường.

Không chỉ tổ chức những chương trình ở vùng cao, Báo cũng dành nhiều sự quan tâm đến những số phận kém may mắn tại Hà Nội. Ngày 21/1, Chương trình "Tết sum vầy" đã tặng 225 suất quà tết cho người khiếm thị, người nhiễm chất độc màu da cam của huyện Thường Tín và quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bao gồm: 5kg gạo, dầu ăn, bánh, kẹo, cà phê, nho... Tổng trị giá chương trình lên tới 70 triệu đồng.

Hơn 200 suất quà nghĩa tình được trao tặng đến những người khiếm thị và người bị chất độc màu da cam của huyện Thường Tín, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Đồng thời, vào thứ 7 hàng tuần, Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" tiếp tục được tổ chức. Trong tháng đã có 4 chương trình được thực hiện và trao tặng 5.300 suất ăn miễn phí. Tổng trị giá chương trình lên tới 159 triệu đồng. Mỗi suất ăn trao tặng những bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng những người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn chính là tâm huyết, công sức của tất cả cộng tác viên chương trình.

"Bữa Cơm Yêu Thương" đã trở thành điểm hẹn cuối tuần của những bệnh nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua bài viết: "Tết sắp đến rồi, bao giờ bố mẹ mới về?" đăng tải trên Báo Điện tử Dân Việt, gia đình Sùng Mí Chơ (thôn Phìn Chải A, xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) đã nhận được sự hỗ trợ 10 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Số tiền này được chia làm 2 phần, trong đó, 8 triệu đồng được đóng viện phí trực tiếp vào Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác để vợ Mí Chơ tiếp tục điều trị, 2 triệu đồng còn lại được gửi về quê để mua thêm gạo và thức ăn cho 4 con nhỏ đang ở nhà.

Đoàn thiện nguyện trao tặng gia đình Mí Chơ số tiền 10 triệu đồng.

Cũng trong tháng 1, Chương trình "Tết cho em" mùa 3 được tổ chức tại thôn 5 Đạ M’pô, xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng). Chương trình đã trao 100 phần quà gồm các nhu yếu phẩm như: Gạo, mì, nước mắm, dầu ăn, đường cho 100 hộ gia đình. Bên cạnh đó, chương trình trao 400 phần quà gồm: Áo khoác, sách, bút, bánh kẹo cho 400 em học sinh; 10 suất học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Rất nhiều phần quà được trao tặng cho các em học sinh trong Chương trình "Tết cho em" mùa 3.

Đặc biệt, Ban tổ chức Chương trình "Tết cho em" mùa 3 còn trao tặng tủ sách yêu thương cho Trường THCS Trần Phú (xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông) và 100 bộ đồ chơi cho Trường Mầm non Đạ Rsal. Tổng giá trị chương trình lên tới 140 triệu đồng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức còn cho người dân tham gia gian hàng 0 đồng; tuyên truyền cho người dân địa phương cách phòng chống 1 số bệnh truyền nhiễm, kế hoạch hóa gia đình và hướng dẫn người dân trồng rau xanh.

Bên cạnh tổ chức các chương trình thiện nguyện trao tặng hàng nghìn phần quà ý nghĩa cho nhà trường, học sinh vùng cao, người dân có hoàn cảnh khó khăn, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã đăng tải những bài viết kêu gọi hỗ trợ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đó là câu chuyện của các cô giáo Trường Mầm non Hương Xoài đang ngày ngày gieo chữ, ươm mầm tri thức cho thế hệ tương lai của thôn Co Sáy (xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) ở điểm trường Co Sáy. Ở điểm trường Co Sáy có "3 không" và "1 có": không nước, không bếp, không nhà vệ sinh và có một phòng học tạm. Sự thiếu thốn về cơ sở vật chất nên cô trò nơi đây đang chịu bao thiệt thòi, vất vả. Mong ước lớn nhất của cô trò là có được một phòng học đúng nghĩa.

Điểm trường Co Sáy "3 không" khiến người đọc xót xa cho sự thiếu thốn của cô trò nơi đây.

Câu chuyện về ước mơ của em Mòng Văn Hương (học lớp 3A1 Điểm trường khu Nà Lừa thuộc Trường PTDTBT TH và THCS Nà Khoang) đã khiến bao bạn đọc Báo Dân Việt xúc động. Mặc dù gia cảnh khó khăn, thế nhưng Hương luôn nỗ lực, cố gắng trong học tập. Song cái đói, cái nghèo đang cản bước chân em trên con đường thực hiện ước mơ.

Tiếp đó, hoàn cảnh của chị Vũ Thị Duyên (39 tuổi, trú tại huyện Thanh Miện, Hải Dương) đã khiến nhiều người xót xa, thương cảm. Chồng bỏ đi, một mình chị gánh trên vai 2 người con đều mắc bệnh hiểm nghèo. Người con đầu của chị bị câm điếc bẩm sinh còn người con thứ 2 lại mắc bệnh ung thư máu. Dù cuộc sống bộn bề khó khăn, nhưng chưa khi nào chị Duyên ngừng cố gắng vì 2 đứa con của mình.

Hai người con là động lực sống của chị Duyên.

Chuyện về người chồng, người cha phải ăn mèn mén để nhường cơm trắng cho vợ bệnh tật và 4 đứa con thơ đã lấy nước mắt của nhiều bạn đọc Báo Dân Việt. Đó là hoàn cảnh gia đình của Sùng Mí Chơ (SN 1996) thôn Phìn Chải A (xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang).

Hay cảnh những cô trò ở Điểm trường Tả Cồ Thàng thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường (xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) nhóm lửa trong lớp học để giữ ấm giữa tiết trời 1-3 độ C. Nhiệt độ xuống thấp, học sinh ở thành phố có thể được nghỉ học, hoặc đến trường với những chiếc điều hòa, máy sưởi, giày tất, áo mũ giữ ấm. Trong khi đó ở vùng cao, các em vẫn đang chống chọi với cái rét chỉ bằng đôi chân trần, manh áo mỏng và bếp lửa hồng. Những làn khói len vào từng mái tóc, từng trang sách của các em thơ tưởng chừng như những áng văn đẹp. Thế nhưng ẩn sau đó là những giọt nước mắt cay vì khói và cả vì tủi thân cho những thiếu thốn mà các em phải chịu.

Gom nắng gọi xuân về với người khó khăn

Để có những thành công trong hoạt động thiện nguyện trong tháng 1 vừa qua, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã nhận được sự đồng hành của rất nhiều quý đơn vị, nhà hảo tâm và bạn đọc trên mọi miền Tổ quốc.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chân thành cảm ơn những đóng góp quý báu đó và mong rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý vị trong những chương trình sắp tới.

- Nha Khoa Sài Gòn H.N

- Phiên Chợ Trái Tim

- CLB Cơm Yêu Thương 897 Đê La Thành

- Team Thiện Nguyện Hà Nội

- CLB Thiện nguyện Lâm Hà

- Hội tích thiện Liên phường Hà Nội

- Cửa hàng Hải sản Hương Nghĩa

- Bạn đọc Nguyễn Việt Cường ủng hộ 6.000.000 đồng; 30kg đường; 15 chai dầu ăn và 10kg mỳ chính

- Bạn đọc Đỗ Thị Thu Hà ủng hộ 5.000.000 đồng và 100kg đường

- Đoàn Thanh niên Trường Đại học sư phạm nghệ thuật Trung ương ủng hộ 10.000.000 đồng

- Hội tích thiện liên phường Hà Nội ủng hộ 10.000.000 đồng

- Chi bộ 38, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội ủng hộ 3.000.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Thiện Dũng ủng hộ 2.000.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Văn Tùng Em ủng hộ 60 chai dầu ăn

- Bạn đọc Nguyễn Hoàng Trâm Anh ủng hộ 100.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Thị Hoa ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Thị Luận ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Thị Hà ủng hộ 300.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Văn Tình ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Lâm Thị Tho ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Lâm Thị Tân ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Điêu Thị Kim Yến ủng hộ 300.000 đồng

- Bạn đọc Lê Vĩnh Thành Linh ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Phí Thị Thu Hà ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Chu Thị Minh Tâm ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Trần Thị Minh Hà ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Thị Xuân Hồ ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Thị Sửu ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Phạm Thị Cẩm Nhung ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Ngọc Phùng ủng hộ 100.000 đồng

- Bạn đọc Phạm Tuấn Anh ủng hộ 5.000.000 đồng

- Bạn đọc Tuệ Minh và Tuệ Chi ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Vũ Thị Sáu ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Khải Anh và Nguyễn Khải Minh ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Tống Gia Hưng ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Trần Anh Thư, Trần Vũ Quang Đức, Trần Ánh Duyên ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Linh, Vĩnh Đức ủng hộ 4.000.000 đồng

- Bạn đọc Mai Trần ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Phí Thị Mỹ Linh ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Phạm Trang, Lê Trang, Mai Trang ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Dương Thị Hiệp ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Đào Xuân Thuận ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Phạm Trịnh Tuấn Khanh ủng hộ 3.000.000 đồng

- Bạn đọc Lều Thị Minh Huệ ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Tống Thị Thảo ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Tống Mạnh Giáp ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Phạm Thị Thơm ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Khánh Ngọc ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Phan Mạnh Hưng ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Tống Hải Anh ủng hộ 2.500.000 đồng

- Bạn đọc dấu tên ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc dấu tên ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Lê Thị Ngọc Trang ủng hộ 800.000 đồng

- Bạn đọc Vũ Thị Minh Huệ ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hằng ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Vũ Anh Tuấn ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc dấu tên ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Bảo Thắng ủng hộ 100.000 đồng

- Bạn đọc dấu tên ủng hộ 3.000.000 đồng

- Bạn đọc dấu tên ủng hộ 50.000 đồng

- Bạn đọc dấu tên ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Chu Thị Linh ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Tống Hải Anh ủng hộ 700.000 đồng

- Bạn đọc Tống Hải Anh ủng hộ 400.000 đồng

- Bạn đọc có số đuôi TK 7001 ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc có số đuôi TK 7166 ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Thoa ủng hộ 1.100.000 đồng

- Bạn đọc có số đuôi TK 9989 ủng hộ 100.000 đồng

- Bạn đọc Lê Hoàng Cẩm Ny ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc giấu tên ủng hộ 50.000 đồng

- Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Quốc Tuấn ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc giấu tên ủng hộ 300.000 đồng

- Bạn đọc Nguyen Thi Hoi ủng hộ 100.000 đồng

- Bạn đọc giấu tên ủng hộ 700.000 đồng

- Bạn đọc giấu tên ủng hộ 1.000.000 đồng

- Bạn đọc Nguyễn Thị Huyền Trang ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc giấu tên ủng hộ 300.000 đồng

- Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng

- Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Nguyen Thi Vinh ủng hộ 200.000 đồng

- Bạn đọc Pham Thi Minh Thu ủng hộ 500.000 đồng

- Bạn đọc Hoàng Lê Kiên ủng hộ 400.000 đồng