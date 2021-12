Chuyện cảm động về người chiến sĩ công an nhân dân xung phong chăm sóc cụ già mắc Covid-19

Theo Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ Công an, có hơn 150.000 cán bộ công an đã trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt kiểm soát, khu cách ly phòng chống dịch; gần 2.000 cán bộ y tế công an tham gia vận hành các bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 cho nhân dân, cán bộ chiến sĩ công an bị lây nhiễm. Từ khi Việt Nam có dịch đến nay, đã có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân bị lây nhiễm, mắc Covid-19 và 4 cán bộ công an hy sinh khi thực hiện công tác phòng, chống dịch.