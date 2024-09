Chuyển đổi số gắn với an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, trên cơ sở "lấy khách hàng làm trọng tâm" Agribank: Chuyển đổi số gắn với an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, trên cơ sở "lấy khách hàng làm trọng tâm"

Sáng 24/9, tại TP.Cần Thơ, Agribank vinh dự đồng hành cùng Hội thảo "An toàn thông tin trong Chuyển đổi số", do sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ phối hợp với Hội truyền thông số Việt Nam tổ chức.

Hội thảo được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo mật thông tin và an toàn thông tin trong chuyển đổi số; chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm về an toàn thông tin, tìm kiếm các biện pháp ngăn chặn những nguy cơ tấn công mã độc, mối nguy hại lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng.

Khách hàng tham quan và trải nghiệm các dịch vụ trực tuyến của Agribank tại hội thảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số. Với định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên nền tảng công nghệ thông tin, Agribank đã tập trung phát triển mạnh dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ ứng dụng giải pháp công nghệ 4.0, triển khai các công việc ban đầu để phát triển ngân hàng số, thực hiện chuyển đổi số. Agribank đã ứng dụng các công nghệ tiên tiến, giải pháp mới vào hoạt động thanh toán nhằm tăng tốc độ thanh toán, tăng cường an toàn, bảo mật dịch vụ, gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng như xác thực sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt); thanh toán qua mã QR; giải pháp chấp nhận thanh toán linh hoạt trên thiết bị di động v.v... mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng. Đồng thời hợp tác với doanh nghiệp Fintech để triển khai ứng dụng thanh toán di động, ví điện tử, cổng thanh toán,… qua đó cho phép khách hàng dễ dàng thực hiện giao dịch thanh toán hàng ngày (trả tiền taxi, điện, nước, viễn thông, học phí, viện phí, chuyển tiền,...), gửi tiền tiết kiệm trực tuyến, đầu tư tài chính,… từ điện thoại, máy tính có kết nối Internet mà không cần đến phòng giao dịch ngân hàng; tạo thuận lợi cho khách hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ tài chính. Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Văn Bá - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ, cho biết: Để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong mọi mặt hoạt động, tăng cường năng lực quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngân hàng, nhiệm vụ đặt ra với Agribank là xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, mô hình tổ chức, quy trình nghiệp vụ để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy việc triển khai, ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng và phát triển ngân hàng số. Ông Phan Văn Bá - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ phát biểu tại hội thảo. Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, đảm bảo an toàn, bảo mật, nâng cao trải nghiệm và gia tăng sự hài lòng của khách hàng, với phương châm "lấy khách hàng làm trung tâm", hạn chế tối đa lỗi hệ thống, đặc biệt là các hệ thống thanh toán thẻ, thanh toán điện tử. Agribank chủ động xây dựng Đề án chuyển đổi số và ngân hàng số với lộ trình, bước đi phù hợp. Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, cung cấp tối đa tiện ích cho người dùng Cùng với dòng chảy công nghệ, trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt cùng nhiều dịch vụ tài chính số tiện ích nhất đang trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Đồng hành với toàn ngành Ngân hàng, Agribank đã có nhiều chính sách, giải pháp phát triển dịch vụ, chức năng, tiện ích mới trong thanh toán sử dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử E-Banking của Agribank sau khi đưa vào triển khai ứng dụng được đông đảo khách hàng tin dùng như: Mở tài khoản trực tuyến eKYC, thẻ phi vật lý, thẻ chip không tiếp xúc, mã PIN điện tử ePIN, thanh toán bằng mã VietQR, ATM đa chức năng (CDM) với chức năng nạp tiền tự động và gửi tiền trực tuyến, mô hình Ngân hàng số Agribank Digital, chức năng rút tiền bằng QRCode,… Nhận thức rõ chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, Agribank đều dành ngân sách lớn trong đầu tư xây dựng, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo vận hành cho bình quân hàng triệu giao dịch mỗi ngày, trong đó giao dịch tự động chiếm tới 91,97% tổng số giao dịch. Agribank hiện có gần 20 triệu khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán, gần 16 triệu khách hàng sử dụng thẻ ATM, gần 15 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán qua kênh Mobile Banking. Riêng khu vực Tây Nam Bộ có gần 3,9 triệu tài khoản tiền gửi thanh toán , gần 2,9 triệu thẻ ATM khách hàng sử dụng, gần 2.6 triệu tài khoản có sử dụng dịch vụ thanh toán qua kênh Mobile Banking với các dịch vụ Agribank Plus, E-Banking, SMS banking,….. Đưa trải nghiệm ngân hàng số đến vùng sâu, vùng xa Với hơn 3.500 ATM/CDM (trong đó gần 2.000 máy được đặt ở khu vực nông thôn), gần 25.000 máy POS và 68 Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dụng hoạt động tại các địa bàn nông thôn. Trong đó khu vực Tây Nam Bộ 470 ATM/CDM, gần 1.700 máy POS và 12 Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dụng. Đến nay, Agribank được đánh giá là ngân hàng tiên phong trong đầu tư và cung ứng dịch vụ thẻ, dịch vụ ATM tại địa bàn nông nghiệp - nông thôn, đáp ứng nhu cầu của người dân tại cả khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Nhân viên Agribank tư vấn, hỗ trợ khách hàng trải nghiệm các dịch vụ trực tuyến của Agribank tại hội thảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số. Trong chiến lược số hóa nông thôn, Agribank đặt mục tiêu sử dụng công nghệ để đơn giản hóa thủ tục, giúp người dân dễ dàng tiếp cận từ những dịch vụ cơ bản nhất. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Agribank lên kế hoạch triển khai lắp đặt theo lộ trình máy giao dịch ngân hàng tự động Agribank Digital tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những nơi bị hạn chế về khả năng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ tài chính thông thường để người dân có thể sử dụng tiện ích ngân hàng số cho các hoạt động dịch vụ công cũng như giao dịch thường nhật. Triển khai Quyết định 2345/QĐ-NHNN để gia tăng bảo mật, giảm thiểu rủi ro gian lận, đảm bảo an ninh, an toàn các giao dịch thanh toán của khách hàng Với yêu cầu của Quyết định 2345/QĐ-NHNN, từ 1/7/2024, Agribank đã chính thức triển khai thực hiện công tác thu thập sinh trắc học đối với khách hàng trên toàn hệ thống, chủ động triển khai nhiều kênh, nhiều phương thức để hỗ trợ khách hàng đăng ký. Đặc biệt, với đặc thù lượng khách hàng lớn trên khắp vùng miền, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, số khách hàng sử dụng điện thoại thông minh còn hạn chế, dẫn đến việc triển khai thu thập sinh trắc học gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Agribank đã ưu tiên tăng cường các nguồn lực để thực hiện thu thập sinh trắc học trên cả 2 kênh: Kênh điện tử và kênh tại quầy trên toàn quốc. Với những nỗ lực, cố gắng đó, Agribank đã được Phó Thống đốc thường trực NHNN đánh giá cao trong việc triển khai hiệu quả chủ trương thu thập sinh trắc học và các chủ trương, chính sách mà Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước giao, góp phần là cầu nối, giúp người dân hiểu và nâng cao kiến thức về các dịch vụ ngân hàng số nói riêng, cũng như dịch vụ ngân hàng tài chính nói chung.

