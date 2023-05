Đợt nắng nóng diện rộng dài nhất từ đầu năm

Mới đây chuyên gia thời tiết Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Dân Việt về đợt nắng nóng kéo dài lần này.

Cụ thể, ông Hưởng nhận định do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng và hiệu ứng gió phơn, từ ngày 16/5 trở đi, ở khu vực nam Sơn La, Hòa Bình, một số nơi ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Trung bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Dự báo đợt nắng nóng lần này sẽ kéo dài tới 1 tuần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, từ ngày 16/5 khu vực Sơn La, Hoà Bình, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá đến Quảng Ngãi nắng nóng diện rộng.

Đợt nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hoá đến Phú Yên từ ngày 17/5. Theo dữ liệu quan trắc, khả năng đợt nắng kéo dài đến ngày 23/5. Trong đó, riêng khu vực Đông Bắc Bộ, trong ngày 19/5, nắng nóng sẽ tạm thời giảm nhưng từ ngày 20 - 22/5 nắng nóng sẽ quay lại và gia tăng cường độ.

Chia sẻ về những điểm lưu ý trong đợt nắng nóng lần này, chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết: Đợt nắng nóng này chúng tôi nhận định điểm đáng lưu ý nhất là đợt nắng kéo dài cả tuần lễ. Đây cũng đợt nắng dài nhất từ đầu năm đến nay tác động đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất đợt này phổ biến từ 36 - 38 độ C. Khu vực vùng núi phía tây Thanh Hoá trở vào Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi do hiệu ứng gió phơn thổi mạnh nên nhiệt độ có nơi 38 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Mặc dù nhiệt độ trong các bản tin dự báo nhiều nơi dưới 40 độ C nhưng cảm nhận của người dân mức nhiệt thực tế cao hơn nhiều, cảm giác bỏng rát vào thời điểm trưa chiều. Chia sẻ về sự chênh lệch này, ông Hưởng cho biết thêm: Nhiệt độ trong các bản tin nắng nóng là nhiệt độ trong lều khí tượng ở trạm quan trắc. Còn nhiệt độ ngoài trời trong các mặt đệm có thể khác nhau chênh lệch từ 2 - 4 độ C, tuỳ thuộc vào bề mặt đường bê tông, đường nhựa... Đó là lý do nhiệt độ ngoài trời thường cao hơn so với nhiệt độ quan trắc.

Đánh giá về tình hình nắng nóng năm nay, ông Hưởng thông tin, do hiện tượng ENSO chuyển sang trạng thái trung tính trong các tháng từ 5 - 6, sau đó trong nửa cuối năm có khả năng chuyển sang pha nóng (El Nino) với xác suất khoảng 70 - 80% và có thể kéo dài sang năm 2024 nên nền nhiệt độ các tháng trong năm 2023 dự báo có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

Với tác động của hiện tượng này, số ngày nắng nóng năm 2023 sẽ nhiều hơn với nền nhiệt cao hơn. Cụ thể, số ngày nắng nóng của năm 2023 cao hơn so với năm 2022 với cường độ gay gắt hơn.

"Để kết thúc nắng nóng luôn là những đợt mưa rào và dông, Theo dự báo của chúng tôi khoảng đêm 23/5 - ngày 24/5 có 1 đợt mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khả năng tạo ra sự giảm nhiệt. Tuy nhiên đợt mưa này tiềm ẩn nguy cơ kèm theo lốc sét, gió giật mạnh, người dân cần hết sức lưu ý" - ông Hưởng nhấn mạnh.

Đợt nắng nóng diện rộng dài nhất từ đầu năm bao giờ kết thúc.

Năm 2023 thời tiết nắng nóng gay gắt hơn năm 2022

Trước đó, chia sẻ với PV Dân Việt, chuyên gia thời tiết Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết về xu thế nhiệt độ, nắng nóng năm 2023.

Chuyên gia thời tiết Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: "Dự báo nắng nóng năm 2023 ở mức nhiều hơn và gay gắt hơn năm 2022".

Cụ thể, ông Hưởng cho biết các tháng nửa đầu năm 2023, nền nhiệt độ có xu hướng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; các tháng nửa cuối năm nhiệt độ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm.

"Dự báo nắng nóng ở mức nhiều hơn và gay gắt hơn năm 2022. Các đợt nắng nóng chủ yếu tập trung từ tháng 4-8 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ" ông Hưởng lưu ý.

Nhận định thêm về diễn biến thủy văn năm 2023, ông Hưởng cho biết từ tháng 2-7/2023, nguồn nước trên các sông suối hệ thống sông Hồng-Thái Bình thiếu hụt từ 20-40%; thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Đà, Thao, hạ lưu sông Lô. Riêng Hạ lưu sông Hồng-Thái Bình, trong tháng 1-2, mực nước xấp xỉ trung bình nhiều năm từ 10-20%, do các hồ thủy điện cấp nước tăng cường phục vụ đổ ải vụ Đông-Xuân.

Mùa lũ năm 2023, đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Riêng các sông suối nhỏ lớn hơn trung bình nhiều năm.

Một số biện pháp phòng, chống nắng nóng

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, để phòng tránh bệnh mùa nắng nóng cần thực hiện các nguyên tắc sau:

- Cần hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nóng khi không thật cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, mang khẩu trang... để chống nóng.

- Cần uống nhiều nước, đặc biệt là những người lao động ở ngoài trời, mất nước nhiều nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng, nước pha Oresol... Tuy nhiên, không nên uống nhiều nước đá hoặc nước quá lạnh, vì dễ gây viêm họng.

- Lưu ý không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp; không để quạt thổi trực tiếp vào người, để phòng bệnh đường hô hấp.

- Cần thực hiện ăn chín, uống chín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Người dân cần uống đủ nước, tăng cường dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để đảm bảo đủ vitamin, nhằm tăng sức đề kháng của cơ thể.

Dự báo thời tiết ngày 18/5 của các khu vực trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38, có nơi trên 39 độ; phía Nam 33-36 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ.