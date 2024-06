Chuyên gia: Hàng nghìn cú sét đánh xuống Hà Nội sáng nay là điều hoàn toàn bình thường

Đỉnh điểm sét đánh xuống Hà Nội và khu vực lân cận: 1 giây có tới 10 cú sét

Theo thông tin từ Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia: Hiện nay mạng lưới định vị sét của Việt Nam có 18 trạm định vị sét. Mạng lưới định vị sét này được kết nối với hệ thống định vị sét quốc tế.

Mạng lưới định vị sét của nước ta hiện nay được thiết kế để phát hiện, định vị, phân tích, hiển thị, lưu trữ và phân phối số liệu theo thời gian thực các sự kiện sét trong mây và xuống mặt đất (CG) và trong mây (IC). Với mạng lưới các đầu đo hiện tại thì khoảng cách mà các đầu đo có thể phát hiện được sét trong dải từ 400-600km.

Như vậy ngoài khu vực đất liền của Việt Nam thì các trạm định vị sét có thể phát hiện cả sét trên biển và khu vực gần biên giới của các nước lân cận Việt Nam (khu vực có thể phát hiện dông sét - hình dưới đây)

Ảnh nguồn: Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn quốc gia

Trả lời Dân Việt, ông Nguyễn Đức Phương - Trưởng phòng Rada thời tiết, Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định: Với một khoảng không gian rộng như trên thì việc thống kê được 400 cú sét đánh xuống đất là trong vòng 10 phút là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu thống kê cho khu vực, thì chúng ta cần chọn khu vực (theo kinh vĩ độ) để xác định số lượng sét xảy ra tại khu vực đó trong khoảng thời gian nhất định.

Theo thống kê nhanh của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn quốc gia từ 6 giờ đến 9 giờ tại khu vực Hà Nội và một phần lãnh thổ các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên (dải mây gây ra sét trong sáng nay) cho thấy:

STT Thời gian Tổng số sét Sét xuống đất 1 6h-7h 3513 2322 2 7h – 8h 4060 2855 3 8h-9h 2642 1848 4 9h-9h30 296 128

Ảnh nguồn: Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn quốc gia

"Như vậy, thấy từ 7h đến 8 giờ (thời điểm nhiều dông sét nhất) có tới 2.855 cú sét. Chia trung bình ra 10 phút có 475 cú sét đánh xuống đất tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận). Có thời điểm trong 1 giây có tới 10 cú sét được ghi nhận (lúc 8 giờ 25 phút 47 giây", ông Phương nhấn mạnh.

Ảnh nguồn: Trung tâm Mạng lưới khí tượng thuỷ văn quốc gia

Hiện tại, Trung tâm Mạng lưới KTTVQG đang vận hành hệ thống mạng lưới phát hiện, định vị, sét hiển thị website hymetnet.gov.vn. Trang web này có thể thực hiện việc theo dõi liên tục các thông tin về sét và rada thời tiết. Người dân có thể theo dõi các cảnh báo nguy cơ sét trên trang web và các vùng cảnh báo phản hồi vô tuyến mây của rada thời tiết. Người dân có thể tham khảo để có thể phòng, tránh các rủi ro do do dông sét gây ra.

Lấy dẫn chứng về thống kê một số đợt dông sét khác, ông Phương thông tin:



1) Tại khu nam Đồng bằng bắc bộ (trọng tâm tại các tỉnh Nam Định , Thái Bình, Hà Nam) từ 15 giờ đến 18h ngày 19/5/2024

STT Thời gian (19/5) Tổng số sét Sét xuống đất TB/10 phút 1 15h-16h 26459 4743 790,5 2 16h – 17h 64625 18241 3040,167 3 17h-18h 16741 8973 1495,5

2) Tại Yên Bái

STT Thời gian (30/5) Tổng số sét Sét xuống đất TB/10 phút 1 17h-18h 9131 2968 494,7 2 18h – 19h 2850 761 126,8

Ta thấy với số lượng sét như vậy (475 cú/10 phút) là hoàn toàn bình thường khi so sánh với 2 đợt trên. Đặc biệt khi so sánh với số liệu từ 16 đến 17h ngày 19/5/2024 tại khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ có đến 3040 cú sét/10 phút. Hiện tại từ 12h đến 13 giờ ngày 5/6/2024 tại khu vực biển Quảng Ninh gần Vịnh Hạ Long cũng có 1866 cú sét đánh xuống đất. Trung bình là 311 cú /10 phút.

Trước đó, trả lời báo chí ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, trong sáng 5/6 xảy ra mưa lớn ở khu vực Hà Nội. Mưa lớn kèm theo hàng nghìn cú sấm sét đánh xuống Hà Nội. Tại khu vực Hà Nội sấm sét xuất hiện ở nhiều quận, huyện. Trong đó, khu vực Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa xuất hiện sấm sét dày đặc.

Bản đồ sét là bản đồ đo độ dông sét trên toàn lãnh thổ Việt Nam được các nhà khoa học Viện Vật lý Địa cầu lập ra. Năm 2002, các nhà khoa học thuộc Viện Vật lý Địa cầu đã bước đầu thu thập được các số liệu lịch sử liên quan đến dông sét ở Việt Nam, tạo cơ sở cho việc xây dựng bản đồ sét trên phạm vi toàn quốc. Đây là đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước.

Dự án này được thực hiện bằng cách tổ chức các mạng lưới đo sự phóng điện trên bề mặt mặt đất qua 8 trạm đếm sét được đặt tại các khu vực: Thái Nguyên, Bạc Liêu, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Trị, Mộc Châu, Phú Thụy và Nghĩa Đô.

Các dữ liệu này là cơ sở khoa học để thiết lập bản đồ mật độ sét tại Việt Nam. Ngoài những thông số trên, các nhà khoa học thuộc Viện Vật lý Địa cầu còn kết hợp sử dụng dữ liệu vệ tinh do Cơ quan Vũ trụ Mỹ về thời tiết tại Việt Nam để xử lý, phân tích dông sét trên toàn lãnh thổ.

Diễn biến mưa dông những ngày tới thế nào?

Trả lời câu hỏi của phóng viên về diễn biến đợt mưa lớn đêm qua và sáng nay ở miền Bắc, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) - ông Vũ Anh Tuấn đã đưa ra những thông tin cụ thể.

Chuyên gia Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết , Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia phân tích và nhận định về mưa lớn ở miền Bắc

"Trong đêm qua và sáng nay, theo số liệu chúng tôi ghi nhận được khu vực Bắc Bộ có những điểm mưa to và mưa rất to. Tại Lai Châu, Lào Cai, có những điểm mưa to trên 200mm, các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang có nhiều điểm trên 100mm. Tại Hà Nội xuất hiện nhiều điểm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như khu vực Quan Hoa (Cầu Giấy) hay Nam Từ Liêm có nhiều điểm mưa to trên 100mm", ông Vũ Anh Tuấn cho biết.

Nguyên nhân của đợt mưa này là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ bị nén yếu bởi bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc. Đây là nguyên nhân gây ra mưa đặc trưng tháng 5 và 6, mưa kèm theo nhiều dông, gây ra lốc sét và mưa đá.

Ông Vũ Anh Tuấn dự báo, trong thời gian tới, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ vẫn còn tồn tại, tuy nhiên không khí lạnh phía Bắc suy yếu và rút dần ra phía Đông, mưa lớn sẽ không tập trung nhiều như đêm qua và sáng nay nữa. Lượng mưa sẽ giảm dần song cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá đến hết ngày mai (6/6). Từ ngày 7-9/6, khả năng Bắc Bộ sẽ lại có mưa rào và dông, cục bộ ccó mưa vừa và mưa to.