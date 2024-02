Chuyên gia lí giải vì sao không khí lạnh chỉ ở cường độ trung bình, Bắc Bộ vẫn hứng rét đậm, rét hại?

Vì sao không khí lạnh chỉ có cường độ trung bình, Bắc Bộ vẫn hứng rét đậm, rét hại?

Miền Bắc bước vào cao điểm rét đậm khi đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 12-14 độ C. Mưa nhỏ quay trở lại, kéo dài cả ngày khiến cảm giác rét buốt gia tăng.

Miền Bắc được dự báo rét đến hết đầu tháng 3 do liên tiếp đón không khí lạnh tăng cường. Ảnh: Báo Công Thương

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết mặc dù không khí lạnh chỉ có cường độ trung bình, Bắc Bộ vẫn hứng rét đậm, rét hại. Nguyên nhân là khu vực chịu thêm tác động của dòng xiết trong đới gió tây trên độ cao 5.000m.

Dự báo thời tiết ngày 28-29/2, nhiệt độ ban ngày ở miền Bắc có thể tăng dần lên ngưỡng trên dưới 20 độ C, thời tiết vẫn lạnh.

Đáng lưu ý, từ khoảng đêm 29/2 sang ngày 1/3, Bắc Bộ sẽ chịu tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc mới. Vì vậy vào cuối tuần này và đầu tuần tới, khu vực tái diễn tình trạng rét đậm diện rộng.

Ông Hòa cho biết trong vòng hơn 30 năm qua, số đợt rét đậm ở miền Bắc xảy ra trong nửa cuối tháng 2 chiếm tần suất 40%. Do đó, đây không phải hiện tượng bất thường.

Không khí lạnh tiếp tục bao trùm toàn miền Bắc

Rét đậm, rét hại vẫn là thời tiết chủ đạo tại miền Bắc trong hôm nay 28/2, đồng thời độ ẩm gia tăng khi mưa phùn, sương mù xuất hiện.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 28/2, tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn quay trở lại các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ. Hiện tượng sương mù cũng tái diễn ở nhiều nơi.

Miền Bắc duy trì rét buốt về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C. Ban ngày, mức nhiệt cao nhất chạm ngưỡng 15-18 độ C, cao hơn so với một ngày trước nhưng không đáng kể. Khu vực vẫn rét đậm, rét hại.

Liên tiếp đón không khí lạnh từ nay đến tháng 3, mưa rét ở Bắc Bộ bao giờ chấm dứt?

Hôm nay, không khí lạnh tăng cường lấn sâu vào đất liền nên Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ghi nhận nhiệt độ giảm đáng kể. Mức thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Riêng Lai Châu và Điện Biên chỉ rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời lạnh.

Sang ngày 29/2, mức nhiệt ở miền Bắc có thể tăng cao lên ngưỡng 20 độ C, thời tiết được cải thiện. Ngay sau đó, khu vực đón thêm không khí lạnh gây ra đợt rét đậm diện rộng tiếp theo vào cuối tuần.