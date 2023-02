Chuyên gia mách nước nguyên tắc đầu tư bất động sản trong thời kỳ biến động

Cơ hội nhận quà tân gia tiền tỉ khi chuyển khẩu về “siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes sẽ kéo dài tới ngày 15/2

Đặc biệt, những khách hàng ký hợp đồng mua bán trước 15/2/2023 tại 2 đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown sẽ có cơ hội nhận giải thưởng đặc biệt là mẫu ô tô điện VinFast VF 5 Plus và voucher xe VinFast lên tới 200 triệu đồng. Đây là những ưu đãi trong chương trình “Xuân sang phát tài” và 6 chiếc xe VF 5 Plus đã tìm được các chủ nhân may mắn trong đợt 1. Hiện, vẫn còn 6 chiếc đang chờ những khách hàng may mắn trong đợt bốc thăm lần thứ 2.