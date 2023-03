Chuyên gia nhận định về thỏa thuận mua lại SVB của First Citizens

Chi nhánh Ngân hàng First Citizens ở Raleigh, tiểu bang Bắc Carolina, Mỹ. (Ảnh: Bizjournals/TTXVN)

Các nhà phân tích cho biết việc công ty tài chính First Citizens BancShares Inc ngày 27/3 cho biết sẽ mua lại các khoản tiền gửi và khoản vay của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) đánh đi tín hiệu tích cực đối với sự ổn định tài chính và ngành đầu tư mạo hiểm.

Tuy vậy, chiến lược gia Redmond Wong tại Saxo Markets nhận định việc mua lại khoản vay và tiền gửi của SVB nói trên không thể giúp giải quyết vấn đề số một mà hệ thống ngân hàng Mỹ đang phải đối mặt như tiền gửi chuyển từ các ngân hàng nhỏ hơn sang các ngân hàng lớn hơn hoặc các quỹ thị trường tiền tệ.

Theo thỏa thuận, ngân hàng First Citizens Bank - thuộc sở hữu của First Citizens BancShares Inc. - sẽ nắm giữ khối tài sản trị giá 110 tỷ USD của SVB, 56 tỷ USD tiền gửi và các khoản vay lên tới 72 tỷ USD.

First Citizens cho biết công ty sau khi sáp nhập sẽ có khả năng phục hồi với danh mục cho vay và tiền gửi đa dạng.

First Citizens khẳng định phương pháp quản lý rủi ro thận trọng sẽ tiếp tục bảo vệ khách hàng và cổ đông trong mọi chu kỳ kinh tế và điều kiện thị trường.

SVB là ngân hàng lớn nhất phá sản kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Vụ việc đã gây ra sự gián đoạn thị trường và làm gia tăng căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng trên toàn cầu.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết First Citizens Bank, trụ sở chính tại Bắc Carolina, là ngân hàng thương mại lớn thứ 30 tại Mỹ với giá trị tài sản ròng khoảng 110 tỷ USD tính tới tháng 12/2022./.