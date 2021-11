Chuyên gia y tế nói gì về mối quan hệ giữa đại dịch Covid-19 ở châu Mỹ và châu Âu?

Y tá Monica Quintana mặc đồ bảo hộ trước khi bước vào một căn phòng tại Bệnh viện Beaumont ở Royal Oak, Mich., vào tháng 4/2021. (Ảnh: Carlos Osorio / AP)

Carissa F. Etienne, giám đốc Tổ chức Y tế châu Mỹ (PAHO), cho biết: "Chúng ta đã thấy tác động từ tình hình đại dịch ở châu Âu ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta chỉ trong vòng vài tuần. Tương lai đang ở trước mắt, đây hồi chuông cảnh tỉnh cho châu Mỹ, chúng ta cần phải đặc biệt cẩn thận".

Cùng ngày, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi mọi người không nên tự mãn, ông bày tỏ lo ngại rằng "nhiều người nghĩ vaccine đã ngăn chặn được đại dịch và những người được tiêm chủng không cần phải thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào khác".

Ông khẳng định: "Châu Âu đang là tâm chấn của đại dịch, trong khi đó không quốc gia hay khu vực nào là thực sự an toàn cả".

Ông nhấn mạnh rằng gần 60% số ca tử vong do coronavirus trên toàn thế giới kể từ ngày 15 đến 21/11 là ở châu Âu. Bên cạnh đó, số ca mắc mới tại khu vực này cũng đã tăng 11%. Các quốc gia ở châu Âu đã và đang thực hiện các lệnh cấm và hạn chế mới - một nỗ lực nhằm giảm số lượng ca mắc trước kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Tình hình dịch bệnh ở châu Mỹ

PAHO đã chỉ ra xu hướng gia tăng số ca nhiễm mới ở Mỹ và Canada.

Tại Mỹ, số ca mắc mới được báo cáo hàng ngày đã tăng 8% trong tuần qua, số ca tử vong đã tăng 9%, theo tờ The Washington Post. Trong thời gian đó, số ca nhập viện đã nhích lên 6%. Tình hình đang dần nghiêm trọng hơn. Ở Michigan, nơi dẫn đầu cả nước về số ca nhập viện do Covid-19, các bệnh nhân chưa được tiêm chủng đang tràn vào các khoa cấp cứu.

Tại Canada, số ca mắc mới được xác nhận trong hai tuần qua đã tăng 5% so với hai tuần trước đó, theo Our World in Data, trích dẫn dữ liệu do Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống của Đại học Johns Hopkins thu thập.

Trong cuộc họp trước Lễ Tạ ơn, các quan chức y tế kêu gọi rằng những biện pháp bảo vệ - bao gồm đeo khẩu trang, tránh xa nơi đông người - nên được duy trì mọi lúc mọi nơi.

Maria Van Kerkhove cho biết: "Trong khoảng thời gian này, tất cả chúng ta phải tiếp tục thực hiện các biện pháp để giữ an toàn cho bản thân và những người thân yêu. Những người đủ điều kiện tiêm vaccine, vui lòng tiêm khi đến lượt".

Tại Mỹ, hơn 59% dân số được tiêm chủng đầy đủ, theo số liệu của The Post. Hơn 19% được tiêm thêm mũi nhắc lại.

Kể từ 19/11, khoảng 3/4 tổng dân số Canada được tiêm chủng đầy đủ, theo thông tin từ chính phủ nước này.

Tại Nam Mỹ, nhiều quốc gia đang ghi nhận số ca bệnh gia tăng, với mức tăng cao nhất ở Bolivia và Paraguay. Trung Mỹ là khu vực duy nhất có số ca nhiễm mới giảm.

Theo báo cáo của Our World in Data, Bolivia ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 tăng 50% trong 14 ngày qua, so với con số trong 14 ngày trước đó.

Tại khu vực Santa Cruz của Bolivia, nơi có dân số cao nhất cả nước, số ca mắc đã tăng 400% sau các cuộc đình công và biểu tình gần đây, nơi hàng trăm nghìn người tụ tập trong nhiều ngày để phản đối luật chống rửa tiền hồi tháng 8, PAHO cho biết.

Paraguay - nơi chỉ có hơn một phần ba dân số được tiêm chủng - đã ghi nhận số ca mắc bệnh tăng 73% trong hai tuần qua, điều này khiến các quan chức y tế phải gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Ecuador, quốc gia từng trải qua một trong những đợt bùng phát dịch Covid-19 mạnh nhất trong khu vực Mỹ Latinh, cũng cho thấy số ca mắc mới tăng 32%. Đất nước này đã phục hồi sau làn sóng Covid-19 đầu tiên vào năm 2020, và hiện là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất ở Nam Mỹ (62,5%).

Tại Peru, quốc gia có tỷ lệ tử vong trên đầu người cao nhất thế giới, mới đây Bộ trưởng Y tế Hernando Cevallos đã cảnh báo rằng quốc gia này đang đối mặt với "sự gia tăng nguy hiểm về số ca bệnh", đồng thời kêu gọi mọi người nên cẩn thận trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Hai thành phố lớn nhất của Colombia - Bogotá và Medellín - đang ghi nhận số trường hợp mắc bệnh và nhập viện gia tăng, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Quốc gia này cũng đang chứng kiến số ca mắc mới tăng đến 30%.

Chile, nơi hơn 84% dân số đã được tiêm phòng, và Argentina, quốc gia đã áp dụng lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt và đóng cửa kéo dài trong suốt đại dịch, cũng đang chứng kiến sự gia tăng số ca bệnh mới.

Caribe, Trinidad và Tobago ghi nhận số ca mắc mới đạt mức trung bình trong bảy ngày là khoảng 555 trường hợp, theo Our World in Data. PAHO báo cáo rằng ít nhất 5 bệnh viện tại khu vực này đang phải hoạt động với công suất hơn 80%. Barbados, Quần đảo Cayman và Cộng hòa Dominica cũng có tỷ lệ nhiễm mới rất cao.

Các nước châu Mỹ Latinh và Caribe từng hứng chịu một đợt bùng phát Covid-19 nặng nề hồi năm ngoái. Ảnh: Getty

Nguyên nhân do đâu?

Các biện pháp quản lý ở Mỹ Latinh và Caribe không đồng đều, thiếu tính chính xác do chính phủ gặp khó khăn về tài chính và cơ sở hạ tầng y tế kém, ảnh hưởng từ nền kinh tế đang suy yếu.

Ngoài ra, tỷ lệ tiêm chủng cũng không đồng đều. Theo PAHO, chỉ hơn một nửa dân số Mỹ Latinh và Caribe được tiêm chủng đầy đủ, trong khi đó có tới 19 quốc gia có mức độ bao phủ tiêm chủng thấp hơn 40% dân số - một yếu tố có thể dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ hơn nữa của dịch bệnh.

Hôm 24/11, PAHO lo ngại rằng dù tỷ lệ tiêm chủng chậm và số ca bệnh tăng cao tại một số nơi nhưng các biện pháp bảo vệ vẫn đang dần bị dỡ bỏ hoặc nới lỏng ở những khu vực đông dân cư.

Etienne nói: "Điều này rất đáng lo ngại, virus có thể dễ dàng đánh bại chúng ta và phá hủy mọi thành quả từng đạt được".