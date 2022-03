Chuyện hy hữu, tự ngủ đông để sống sót 24 ngày sau khi ngã xuống vực

Mitsutaka Uchikoshi không đi cùng bạn bè trở về bằng cáp treo, mà quyết định đi bộ xuống núi, nhưng bị lạc đường, trượt chân ngã xuống suối. Hậu quả là Uchikoshi bị ngã và gãy xương chậu.

"Vào ngày thứ hai, khi mặt trời lặn, tôi cứ nằm đó và bỗng nhiên cơ thể cảm thấy rất thoải mái. Đó là ký ức cuối cùng của tôi. Ngay sau đó tôi chìm vào giấc ngủ", anh nói.

Đội cứu hộ đã tìm thấy ông ta 24 ngày sau đó, nhiệt độ cơ thể của ông Uchikoshi đã giảm xuống chỉ còn 22 độ C, mạch đập gần như không thể nhận biết được, ông bị suy đa tạng và mất máu.

Các bác sĩ điều trị cho ông Uchikoshi tin rằng ông đã bất tỉnh sau cú ngã và bản năng sinh tồn tự nhiên của cơ thể đã khởi phát, khiến ông rơi vào trạng thái giống như ngủ đông khi nhiệt độ trên núi xuống thấp tới 10 độ C.

Nhật Bản: Mitsutaka Uchikoshi. (ảnh: theguardian).

Bác sĩ Shinichi Sato, trưởng đơn vị cấp cứu của bệnh viện cho biết: "Anh ấy rơi vào trạng thái tương tự như ngủ đông và nhiều cơ quan trong cơ thể hoạt động chậm lại, nhưng não của anh ấy vẫn được bảo vệ. Tôi tin rằng năng lực não bộ của anh ấy đã hồi phục 100% sau khi hồi sức.

Ông Uchikoshi cho biết ông không thể nhớ gì sau ngày thứ hai của cuộc thử thách trên núi, một địa điểm nổi tiếng dành cho những người đi bộ đường dài và dã ngoại. Ông đã uống một nước đóng chai và một ít nước sốt thịt nướng trước khi bất tỉnh.

Các chuyên gia cho biết vẫn chưa rõ bằng cách nào mà ông Uchikoshi sống sót phi thường khi quá trình trao đổi chất của ông gần như ngừng lại.

"Trường hợp này là một cuộc cách mạng nếu bệnh nhân thực sự sống sót ở nhiệt độ cơ thể thấp như vậy trong một thời gian dài", Hirohito Shiomi, giáo sư tại Đại học Fukuyama, nói với Associated Press.

Mike Grocott, một chuyên gia chăm sóc đặc biệt tại Đại học London, cho biết: "Một người có thể bị hạ thân nhiệt sâu và sống sót trong một khoảng thời gian vừa phải nhưng điều này nghe có vẻ là một trường hợp hoàn toàn phi thường. Tôi chưa từng nghe nói về một trường hợp tương tự".

Các nhà khoa học từ lâu cho biết về mặt lý thuyết, con người có thể ngủ đông và có khả năng được sử dụng để làm chậm quá trình chết của tế bào khi điều trị chứng xuất huyết não.

Năm 2001, cô bé Erika Nordby người Canada đi lang thang bên ngoài vào ban đêm trong điều kiện nhiệt độ gần 0 và sau đó được mẹ của cô bé tìm thấy, cơ thể cô bé gần như đã đóng băng. Mặc dù thực tế là cô ấy đã chết lâm sàng - tim cô ấy đã ngừng đập trong hai giờ và nhiệt độ của cô ấy đã giảm xuống 16 độ C so với 37 độ C bình thường, thuy nhiên Erika đã hồi phục hoàn toàn.

Ngủ đông phổ biến ở nhiều loài động vật và liên quan đến việc làm chậm hoạt động của các tế bào đến mức gần như ngưng trệ, giảm lượng oxy cần thiết để tồn tại.

Anh Mitsutaka Uchikoshi khi xuất viện tại Nhật Bản (Ảnh: Theguardian).

Con người không ngủ đông một cách tự nhiên nhưng về mặt kỹ thuật, điều đó không phải là không thể: các bác sĩ thường xuyên làm mát mọi người xuống khoảng 20 độ C trong khi phẫu thuật tim nhưng điều này chỉ được thực hiện trong vài giờ. Thậm chí sau đó bệnh nhân có thể bị các vấn đề thần kinh.

Năm 2004, một nhóm nghiên cứu của Đức cho biết loài vượn cáo đã được phát hiện ở Madagascar ngủ đông trong nhiều tháng trong năm, đưa ra những gì họ khẳng định là bằng chứng đầu tiên về việc ngủ đông ở các loài linh trưởng.