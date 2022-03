10.000 tour và 100.000 vé máy bay giá rẻ sẽ được mở bán tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2022

Chiều 18/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo Hội chợ Du lịch quốc tế 2022 với chủ đề "Bình thường mới - Cơ hội mới cho Du lịch Việt Nam" nhằm khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức tham gia hội chợ đưa ra các sáng kiến trong quá trình quản lý, kinh doanh và hoạt động du lịch gắn liền với yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số để du lịch Việt Nam khôi phục đà tăng trưởng trong thời gian sớm nhất.

Toàn cảnh họp báo Hội chợ Du lịch quốc tế (VITM) 2022. Ảnh: Thanh Tùng.

Hội chợ Du lịch quốc tế đề ra giải pháp và lộ trình cụ thể cho hoạt động du lịch sau ngày mở cửa

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội du lịch Việt Nam cho biết: "Hội chợ Du lịch quốc tế (VITM) 2022 sẽ diễn trong bốn ngày từ 31/3 -3/4/2022. VITM là Hội chợ Quốc tế hàng đầu và duy nhất của Việt Nam, được Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức thường niên vào tháng 4.

Ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội du lịch Việt Nam chia sẻ về kế hoạch kích cầu Hội chợ Du lịch. Ảnh: Thanh Tùng.

Hội chợ VITM Hanoi 2022 sẽ là một thời điểm đặc biệt của ngành du lịch vì tại hội chợ sẽ công bố chương trình mở cửa, khôi phục các hoạt động du lịch quốc tế (cả inbound và outbound) với những giải pháp và lộ trình cụ thể.

Cũng theo ông Vũ Thế Bình, du lịch là ngành kinh tế gắn liền với sự phát triển của xã hội. Trong năm 2021, chúng ta đã phải hoãn buổi Hội chợ do tác động của dịch bệnh. Tuy nhiên trong năm nay, chúng ta may mắn có thể tổ chức sự kiện nhờ chính sách mới trong hoạt động mở cửa du lịch của Chính phủ.

Chia sẻ về ba mục tiêu cơ bản của Hội chợ, ông Vũ Thế Bình mong mỏi: "Các mục tiêu của Hội chợ Du lịch năm nay là góp phần khôi phục du lịch thông qua hoạt động giúp đỡ các doanh nghiệp du lịch hồi phục sau đại dịch. Tiếp theo là giúp cho địa phương và doanh nghiệp có sự liên kết, phát triển các hoạt động du lịch. Cuối cùng là giữ được thương hiệu của Hội chợ VITM là hội chợ du lịch thương mại hàng đầu của Việt Nam"

Theo ông Vũ Thế Bình, Hội chợ Du lịch quốc tế năm nay sẽ có nhiều thay đổi so với các năm trước. Bởi lẽ chúng ta đã hoàn toàn mở cửa trở lại. Do đó, các hoạt động của Hội chợ sẽ nhận được sự quan tâm lớn từ Tổng cục Du lịch, doanh nghiệp du lịch và các đơn vị liên quan. Đồng thời các địa phương cũng tham gia tích cực với 52 gian hàng của các địa phương đăng ký tham gia Hội chợ. Cùng với đó, chúng ta có sự góp mặt của các đơn vị quốc tế với 6 quốc gia góp mặt tại các gian hàng Hội chợ gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan - Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khuôn khổ Hội chợ, các doanh nghiệp du lịch và hàng không sẽ tung ra tại Hội chợ trên 10.000 tour kích cầu, 100.000 vé máy bay giá rẻ, trên 1.000 phần quà tặng khách hàng. Đồng thời, Hội chợ VITM Hà Nội 2022 sẽ có các sự kiện chính như: Diễn đàn "Phục hồi Du lịch Việt Nam-Định hướng mới, Hành động mới."

Đây là diễn đàn được thực hiện dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp, các đại biểu sẽ trao đổi về xu thế phát triển của ngành du lịch, sự chuyển đổi của các dịch vụ du lịch khi bước sang trạng thái bình thường mới, trong đó phải đưa vào hoạt động du lịch các yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong du lịch. Cùng với đó, những giải pháp cấp bách để phục hồi nhanh các hoạt động du lịch là trọng tâm của diễn đàn phục hồi Du lịch Việt Nam.

Hội chợ Du lịch quốc tế mở ra trang mới cho lịch sử du lịch nước nhà.

Chia sẻ ý kiến của mình tại buổi họp báo, ông Phạm Văn Thủy - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu: "Hơn lúc nào hết, việc mở cửa du lịch đón khách du lịch như hiện nay là vấn đề thực sự cần thiết. Trong hai năm qua, Hội chợ Du lịch quốc tế đã không thể tổ chức do tác động của dịch bệnh. Do đó, việc tổ chức Hội chợ lần này là cơ hội thuận lợi để chúng ta tiến hành mở cửa du lịch. Do đó, cần có sự chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng trong hoạt động tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế 2022".

Ông Phạm Văn Thủy - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thanh Tùng.

Thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Hội chợ, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch mong muốn Hội chợ Du lịch quốc tế lần này sẽ được làm với quy mô lớn. Qua đó góp phần mở ra một trang mới của du lịch nước nhà. Từ đó, ngành du lịch sẽ sớm hồi sinh và trở thành ngành đi đầu, dẫn dắt các ngành nghề khác phát triển, vực dậy hiệu quả nền kinh tế.

Chia sẻ ý kiến của mình tại buổi họp báo, ông Lê Tuấn Anh - Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch cho rằng: "Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ VHTTDL, Quỹ đến nay về cơ bản đã có thể hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch. Qua đó, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch có thể tập trung vào 4 nhóm việc gồm khắc phục hạn chế của ngành; hỗ trợ công tác nghiên cứu thị trường; hỗ trợ đào tạo; hỗ trợ truyền thông.

Đại diện Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch mong muốn đồng hành cùng Hội chợ Du lịch VITM 2022. Ảnh: Thanh Tùng.

Tại Hội chợ Du lịch quốc tế (VITM) 2022, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch sẽ đồng hành trong ba hoạt động: Diễn đàn "Phục hồi Du lịch Việt Nam-Định hướng mới, Hành động mới;" quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam; tham gia một số sự kiện khác và xây dựng không gian du lịch chung tại Hội chợ. Từ đó góp phần tạo nên thành công cho Hội chợ Du lịch năm nay, đồng thời tạo đà cho sự phát triển của ngành du lịch trong bối cảnh mới", ông Lê Tuấn Anh chia sẻ.

Kết thúc buổi họp báo, các nhà lãnh đạo, đại diện Hiệp hội Du lịch và các đơn vị liên quan đã thống nhất các hoạt động kích cầu và giới thiệu sản phẩm du lịch của các doanh nghiệp, địa phương trên cả nước. Qua đó khẳng định VITM là cơ hội lý tưởng cho cơ quan xúc tiến du lịch và các doanh nghiệp du lịch quảng bá điểm đến, giới thiệu các sản phẩm du lịch của mình đến các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế và khách du lịch cả nước. Từ đó mở ra những hy vọng mới về khả năng phục hồi của toàn ngành sau ngày mở cửa 15/3.